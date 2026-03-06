Más de mil empleos y 56 millones de euros, los beneficios que podría generar el plan de gestión conjunta para las estaciones de esquí de Asturias y León, según el sector

Los agentes más estrechamente ligados a las estaciones invernales asturianas aplauden que el Principado y la Diputación de León ya estén trabajando en el diseño de un plan para la gestión conjunta de las cuatro estaciones que comparten en la Cordillera. Advierten que se abre la puerta al desarrollo de un marco turístico con más de mil empleos y decenas de millones de euros de impacto económico. Concesionarios, empresarios, clubes, asociaciones de vecinos del Brañillín y La Raya, y la Asociación de turismo de la Montaña Central (Asturcentral), todos ellos integrados en la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, confían en que la electrificación de Fuentes de Invierno marque un “punto de inflexión” que desbloqueé las inversiones previstas en los equipamientos. Tras anunciar el presidente del Principado, Adrián Barbón, un plan de inversiones de 20 millones para Fuentes de Invierno, el sector de la nieve pide que la declaración de intenciones se plasme en "tramitaciones en el BOPA".

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias ha reaccionado con cautela optimista al anuncio del Gobierno del Principado y de la Diputación de León sobre la ya efectiva electrificación de la estación de Fuentes de Invierno y el inicio de los trabajos para diseñar un modelo de gestión conjunta de las cuatro estaciones de esquí de la cordillera Cantábrica occidental. El colectivo celebra el avance, aunque advierte de que seguirá “vigilante” para “que los anuncios se conviertan en decisiones administrativas concretas”.

El detonante de esta reacción fue la jornada vivida este jueves en Fuentes de Invierno, cuando el presidente del Principado, Adrián Barbón, escenificó el encendido del nuevo suministro eléctrico que permitirá a la estación dejar atrás definitivamente los generadores de gasoil que la abastecían desde su apertura en 2007. La conexión estable a la red, realizada a través de la estación leonesa de San Isidro, pone fin a lo que el propio Ejecutivo autonómico calificó como una “anomalía histórica” que condicionaba el funcionamiento del complejo allerano.

Larga espera

Para la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, la puesta en marcha de esta infraestructura supone un hito largamente esperado. “Han pasado 19 años y otros tres prometiendo la inmediatez de dicha conexión”, recuerdan. A pesar de esa larga espera, los representantes del sector consideran que el paso dado ahora “es una buena noticia para Fuentes y para la montaña asturiana” y confían en que marque “un cambio en la forma de abordar las políticas públicas relacionadas con el desarrollo de las estaciones”.

Desde la organización subrayan que la conexión eléctrica era una de sus reivindicaciones históricas y celebran que finalmente se haya materializado. Sin embargo, advierten de que el verdadero reto comienza ahora. “Confiamos en que sea un punto de inflexión en la forma de trabajar del Gobierno del Principado de Asturias”, señalan, insistiendo en que las estaciones necesitan una estrategia de inversiones sostenida en el tiempo.

En este sentido, la asociación recuerda que tanto Fuentes de Invierno como Valgrande-Pajares cuentan con un listado de actuaciones pendientes desde hace años. Entre ellas destacan el desarrollo de sistemas de producción de nieve artificial, la mejora de remontes, la ampliación de pistas o la modernización de instalaciones y servicios. Algunas de estas intervenciones están ligadas a la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental de Fuentes de Invierno, actualmente en tramitación, “un trámite imprescindible para desbloquear el plan de inversiones anunciado por el Ejecutivo asturiano”.

Inversión millonaria

El propio Barbón adelantó durante el acto institucional que el Principado trabaja en un proyecto valorado en unos 20 millones de euros para impulsar el desarrollo de la estación allerana en los próximos años. El plan incluye nuevas pistas, mejoras en los remontes, ampliaciones de edificios y servicios, así como la diversificación de la oferta turística más allá de la temporada invernal.

La Asociación Nieve y Montaña considera positivo el anuncio, pero insiste en que las promesas deben transformarse en compromisos administrativos tangibles. “El abandono de las estaciones asturianas durante tantos años nos hace mantenernos atentos y vigilantes para que no pasen otros 19 años y para que las promesas e infografías no se queden en el olvido”, advierten. En su opinión, la verdadera prueba de que el cambio es real llegará cuando los proyectos se formalicen mediante resoluciones y trámites oficiales publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Además de la electrificación, el otro gran anuncio realizado durante la jornada fue la intención del Principado y la Diputación de León de avanzar hacia un modelo de gestión conjunta de las cuatro estaciones de la cordillera: Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares en Asturias, junto a San Isidro y Leitariegos en la provincia de León.

La parte baja de Fuentes de Invierno, este jueves. / Fernando Rodríguez

Esta posibilidad es recibida con especial interés por parte de la asociación, que recuerda que lleva tiempo defendiendo esa línea de trabajo. “Es la línea marcada desde la Asociación hace tiempo y que ahora el Gobierno del Principado acertadamente quiere iniciar”, indican. Desde el colectivo interpretan el anuncio como una confirmación de que el sector ha sabido trasladar sus planteamientos a las instituciones.

La futura estructura de gestión aún está en fase de estudio, pero el objetivo es crear un modelo estable que permita coordinar inversiones, promoción turística, comercialización y planificación estratégica entre los cuatro complejos invernales. Según el Gobierno asturiano, la fórmula jurídica deberá garantizar la continuidad del proyecto más allá de los cambios políticos.

Desde el sector de la nieve consideran que esta cooperación puede abrir una nueva etapa para la montaña astur-leonesa. La creación de un forfait único para las cuatro estaciones permitiría a los esquiadores utilizar cualquiera de los complejos con un solo abono, ampliando la oferta disponible y favoreciendo estancias más largas en la zona. Esta fórmula, habitual en grandes dominios esquiables europeos, reforzaría además la capacidad de atracción del destino frente a otros enclaves de la península.

Recursos compartidos

La gestión conjunta también facilitaría compartir recursos técnicos y humanos. La coordinación de maquinaria, sistemas de producción de nieve o personal especializado permitiría optimizar costes y mejorar la eficiencia operativa. Asimismo, la colaboración entre estaciones facilitaría la organización de competiciones deportivas, eventos promocionales y campañas de marketing conjuntas.

Otro de los aspectos clave sería la creación de una estrategia turística común para toda la cordillera central astur-leonesa. Bajo una misma marca, las estaciones podrían promocionarse de forma coordinada en mercados cercanos con gran potencial de crecimiento, especialmente en Galicia y Portugal, territorios desde los que ya llega una parte significativa de los visitantes. Un producto turístico integrado permitiría ofrecer paquetes combinados de esquí, alojamiento y actividades de montaña, reforzando el papel del sector como motor económico de los valles que acogen estas instalaciones.

La Asociación Montaña y Nieve, que en su aún corta trayectoria se ha mostrado muy activo promoviendo iniciativas para impulsar el sector, defiende junto a entidades de León la creación de una marca común para las cuatro estaciones, un forfait único y una estrategia compartida de promoción turística. A su juicio, estas medidas permitirían consolidar un flujo anual de más de 375.000 esquiadores durante la temporada de invierno, con un impacto estimado de 56,2 millones de euros de Valor Añadido Bruto y la generación de más de 1.070 empleos.

Las estimaciones se basan en la actualización de un estudio elaborado en 2020 por la Cámara de Comercio de Oviedo. Según esos cálculos, Valgrande-Pajares podría superar la barrera de los 100.000 usuarios, mientras que San Isidro rondaría los 125.000 visitantes. Por su parte, Leitariegos y Fuentes de Invierno podrían alcanzar los 75.000 esquiadores cada una si se desarrolla una estrategia coordinada de promoción y mejora de infraestructuras.

Galicia y Portugal

Desde la asociación subrayan además el potencial de crecimiento que representan Galicia y el norte de Portugal, mercados desde los que ya llega una parte significativa de los visitantes. “Las estaciones de Asturias y León son los complejos de nieve más próximos para estos territorios, lo que abre un mercado estratégico si se planifican adecuadamente las conexiones por carretera, tren o avión”, señalan.

En ese contexto, recuerdan que el turismo ya representa el 9,5 % del PIB asturiano y consideran que el desarrollo de la oferta de nieve y montaña puede convertirse en una palanca adicional de crecimiento económico para los concejos del entorno de la cordillera Cantábrica.

Para la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, ese horizonte de cooperación institucional y empresarial puede convertirse en” una oportunidad histórica para modernizar el modelo de gestión de las estaciones y garantizar su viabilidad a largo plazo”. Pero, como advierten sus representantes, todo dependerá de que los anuncios “se traduzcan en decisiones concretas”. Mientras tanto, el colectivo asegura que seguirá tendiendo la mano al Gobierno autonómico para avanzar en un diálogo institucional que permita consolidar el futuro de la nieve en la montaña asturiana.