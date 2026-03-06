¿Qué tien esta sidrina que sabe tan bien? La primavera en Asturias se celebra golpe de espicha

San Martín del Rey Aurelio tiene alma de sidra. Defensoras de la memoria y la tradición, el movimiento vecinal ha programado once espichas para esta primavera, que se celebrarán del 13 de marzo al 26 de abril en La Polaúra, Santa Bárbara, Sotrondio, Blimea, L’Edráu, La Malena, el Mayáu Solís y La Invernal.

El calendario sidrero arrancará en La Poláura, los días 13, 14 y 15 de marzo, que repetirá festejo al mes siguiente, el 24, 25 y 26 de abril, a cargo de la Asociación Cultural La Poláura. Le sigue Blimea, de la mano del Grupo Folclórico, el 20, 21 y 22 de marzo, y Santa Bárbara, organizada por la Sociedad de Festejos San Bartolomé, en las mismas fechas.

El mes de marzo lo cerrará nuevamente Blimea, en este caso con la participación de la Asociación Cultural de la Plaza San Roque, los días 28 y 29 de marzo; y también los vecinos en el Mayáu Solís, los días 27, 28 y 29 de marzo.

Ya en abril las primeras espichas se celebrará en Sotrondio, promovida por Festejos de San Martín de Tours, y en L’Edráu, a cargo de Festejos del Santo Ángel de la Guarda, los días 2, 3 y 4 de abril en ambos casos.

Continuará en Blimea, de mano de Nuestra Señora de las Nieves, el 17, 18 y 19 de abril, y también en La Malena, organizada por la sociedad de festejos, el mismo fin de semana; y posteriormente en La Invernal, desde la asociación La Verea, en una única jornada, el 18 de abril.

En todas ellas se servirá sidra a raudales, de la que no requiera escanciar, acompañada de pinchos de bacalao, empanadas, tortillas de patata, huevos cocidos, bollos preñaos o embutidos, así como productos del mar, véase bígaros o centollos, entre otras tapas.

De gran arraigo, las espichas sobresalen por su atractivo turístico, invitan a vivir una experiencia diferente y valorizan la cultura sidrera, reconocida Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2024.