Los vecinos de La Felguera estallan contra los malos olores y anuncian un mes "de lucha absoluta"

La plataforma formada para denunciar el hedor en Langreo afirma que se trata de "un ataque crónico a nuestra salud" y preparan manifestaciones y una recogida de firmas

Juan Plaza

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

No aguantan más y han dicho “basta”. El hedor que desde hace dos años se respira en La Felguera ha llevado a la Plataforma ciudadana contra los Hedores a plantarse ante “una situación insostenible que condiciona la vida diaria de miles de ciudadanos”. Exigen la actuación inmediata del Ayuntamiento de Langreo y de la dirección general de Medio Ambiente del Principado y anuncian que marzo “será un mes de lucha absoluta”. “No hay más margen para el diálogo vacío: exigimos la eliminación del hedor ahora”, afirman rotundos. Los vecinos aseguran que no se trata de un problema puntual sino de “un ataque crónico a nuestra salud y bienestar”.

Mes de lucha absoluta

"Llevamos años respirando lo que nadie quiere respirar, escuchando promesas que no se cumplen y plazos que se eternizan. Nuestra paciencia no es infinita y hoy se ha terminado", advierten.

Así las cosas, marzo será un mes reivindicativo en el que la Plataforma ciudadana “no dará tregua y desplegará una ofensiva de presión social”. Habrá concentraciones urgentes, asamblea informativa y recogida de firmas en busca de “un blindaje social para exigir medidas drásticas de inmediato”.

Si hace tres semanas desde la Plataforma se denunciaban "presiones" por parte de la empresa a la que el Ayuntamiento responsabiliza del hedor en las calles (Naeco Recycling, de Valnalón), ahora aseguran que no tienen miedo a esas amenazas. “Las advertencias de la empresa no nos van a amedrentar. Ninguna amenaza legal o corporativa tiene más fuerza que el derecho de un pueblo a respirar aire limpio. Intentar silenciarnos solo reafirma nuestra convicción de que estamos señalando al culpable correcto”.

Exigencia de responsabilidades

Los vecinos señalan directamente “a quienes tienen el poder de actuar y no lo hacen”. Al Ayuntamiento de Langreo le exigen “que defiendan a sus vecinos por encima de los intereses de cualquier empresa”. Respecto al Principado, denuncian que “su pasividad es cómplice”. “No aceptaremos más informes ambiguos; exigimos la eliminación total del foco emisor de inmediato. "No vamos a esperar ni un día más. No queremos parches, queremos soluciones. El hedor tiene que desaparecer de La Felguera ya", sentencia el colectivo.

Los "olfalteadores" contratados por el Ayuntamiento de Langreo para tener "cobertura legal y científica" en la lucha contra los malos olores que padece La Felguera señalaron a finales de 2025 a una empresa de reciclaje ubicada en Valnalón como presunta causante del hedor: la empresa Naeco Recycling.

Ultimátum municipal

Hace un mes que el Ayuntamiento de Langreo puso un ultimátum a la empresa. Les daba un plazo de dos meses para acometer medidas correctoras que ayuden a mitigar los malos olores. En caso de no atender a este requerimiento, "se procederá a la clausura de la actividad". Así figura en la resolución notificada a la compañía por parte del Consistorio. No es el único escrito que se les ha remitido. En otro se les informa de la apertura de un procedimiento sancionador por ejecutar una "modificación sustancial" en su actividad sin la autorización pertinente y por obstaculizar la labor de inspección municipal.

