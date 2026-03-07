Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Los exalumnos de "les monjes" de El Entrego, fieles a su cita anual

Un total de 41 personas acudieron a la reunión, y ya van veinte años

Reunión anual de exalumnos del colegio de &quot;les monjes&quot; de El Entrego

Reunión anual de exalumnos del colegio de "les monjes" de El Entrego / LNE

David Orihuela

David Orihuela

El Entrego (San Martín del Rey Aurelio)

Los exalumnos el colegio Sagrada Familia, “les monjes”, de El Entrego celebraron este fin de semana su vigésimo encuentro anual, que como es habitual los reúne el primer viernes de marzo desde hace dos décadas. En esta ocasión se sumaron a la cita un total de 41 personas que charlaron y recordaron anécdotas de aquellos años de escuela. Los exalumnos se reunieron en la sidrería La Sindical, frente al parque de La Laguna, en El Entrego, para tomar el vermut y pasar después a la comida y una animada sobremesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
  2. Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
  3. Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
  4. La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
  5. Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
  6. Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual 'Noa' te contestará siempre y te dará cita médica
  7. Asturias y León se unen por la nieve: nace un frente común para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones (con 375.000 esquiadores y mil empleos)
  8. La disputa política sube de temperatura en Mieres, el Alcalde garantiza que la red de calor 'se rentabilizará' pese al conflicto urbanístico: 'Ya está bien de sembrar alarma con mentiras

Pajares homenajea a Gelito, uno de sus “galgos”

Pajares homenajea a Gelito, uno de sus “galgos”

Salvemos al Unión

Los exalumnos de "les monjes" de El Entrego, fieles a su cita anual

Los exalumnos de "les monjes" de El Entrego, fieles a su cita anual

Reabierta al tráfico la carretera del Ordaliegu, en Laviana, cortada el viernes por la tarde por un argayo

Reabierta al tráfico la carretera del Ordaliegu, en Laviana, cortada el viernes por la tarde por un argayo

La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera

La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera

El SOMA ataca al Principado por su pasividad con el futuro Hunosa y afirma que "si la decisión es el cierre, que lo digan y asuman responsabilidades"

El SOMA ataca al Principado por su pasividad con el futuro Hunosa y afirma que "si la decisión es el cierre, que lo digan y asuman responsabilidades"

Vecinos de Mieres promueven una comunidad energética para ayudar también a familias vulnerables

Vecinos de Mieres promueven una comunidad energética para ayudar también a familias vulnerables

La Vuelta femenina, ante su llegada a la meca del ciclismo español: ellas también quieren ser una leyenda del Angliru

La Vuelta femenina, ante su llegada a la meca del ciclismo español: ellas también quieren ser una leyenda del Angliru
Tracking Pixel Contents