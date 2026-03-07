Los exalumnos de "les monjes" de El Entrego, fieles a su cita anual

Los exalumnos el colegio Sagrada Familia, “les monjes”, de El Entrego celebraron este fin de semana su vigésimo encuentro anual, que como es habitual los reúne el primer viernes de marzo desde hace dos décadas. En esta ocasión se sumaron a la cita un total de 41 personas que charlaron y recordaron anécdotas de aquellos años de escuela. Los exalumnos se reunieron en la sidrería La Sindical, frente al parque de La Laguna, en El Entrego, para tomar el vermut y pasar después a la comida y una animada sobremesa.