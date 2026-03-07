Festimarket en Mieres, la unión del coleccionismo, los juegos y la artesanía en una sola feria

Este fin de semana se recupera en Mieres la feria Festimarket, que fusiona coleccionismo, artesanía, juegos y ocio familiar. Festimarket vuelve tras un par de años de parón, al recinto ferial de Santullano, abriendo sus puertas al público en horario de 11.00 a 20.00 horas.

La feria cuenta con más de medio centenar de puestos de venta, dedicados sobre todo a antigüedades y coleccionismo. También habrá tiempo para la nostalgia "ochentera", ya que todo el ferial estará decorado con este tipo de estética. Este sábado hubo todo tipo de actividades, desde talleres de chapas a exhibiciones, con especial protagonismo para las asociaciones Orden 66 (Star Wars) y North Fantasy (Harry Potter).