Festimarket en Mieres, la unión del coleccionismo, los juegos y la artesanía en una sola feria

El evento regresa tras dos años de parón con más de medio centenar de puestos de venta

Taller de chapas durante Festimarket.

Taller de chapas durante Festimarket. / Festimarket

L. Díaz

Mieres del Camino

Este fin de semana se recupera en Mieres la feria Festimarket, que fusiona coleccionismo, artesanía, juegos y ocio familiar. Festimarket vuelve tras un par de años de parón, al recinto ferial de Santullano, abriendo sus puertas al público en horario de 11.00 a 20.00 horas.

La feria cuenta con más de medio centenar de puestos de venta, dedicados sobre todo a antigüedades y coleccionismo. También habrá tiempo para la nostalgia "ochentera", ya que todo el ferial estará decorado con este tipo de estética. Este sábado hubo todo tipo de actividades, desde talleres de chapas a exhibiciones, con especial protagonismo para las asociaciones Orden 66 (Star Wars) y North Fantasy (Harry Potter).

TEMAS

