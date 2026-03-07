Festimarket en Mieres, la unión del coleccionismo, los juegos y la artesanía en una sola feria
El evento regresa tras dos años de parón con más de medio centenar de puestos de venta
L. Díaz
Mieres del Camino
Este fin de semana se recupera en Mieres la feria Festimarket, que fusiona coleccionismo, artesanía, juegos y ocio familiar. Festimarket vuelve tras un par de años de parón, al recinto ferial de Santullano, abriendo sus puertas al público en horario de 11.00 a 20.00 horas.
La feria cuenta con más de medio centenar de puestos de venta, dedicados sobre todo a antigüedades y coleccionismo. También habrá tiempo para la nostalgia "ochentera", ya que todo el ferial estará decorado con este tipo de estética. Este sábado hubo todo tipo de actividades, desde talleres de chapas a exhibiciones, con especial protagonismo para las asociaciones Orden 66 (Star Wars) y North Fantasy (Harry Potter).
Suscríbete para seguir leyendo
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
- Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
- La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
- Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
- Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual 'Noa' te contestará siempre y te dará cita médica
- Asturias y León se unen por la nieve: nace un frente común para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones (con 375.000 esquiadores y mil empleos)