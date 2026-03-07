Irene Escolar y Agustina Muñoz dan vida a "Ariel", una adaptación contemporánea de Shakespeare en el cine Felgueroso

El ciclo Laboral Cinemateca Ambulante regresa este lunes al Cine Felgueroso de Sama, en Langreo, con la proyección a las 19.30 horas de la película "Ariel". La cinta, dirigida por Lois Patiño en 2025, ofrece una relectura contemporánea y poética de la obra clásica "La tempestad" de William Shakespeare.

La trama sigue a Agustina Muñoz, una actriz argentina de origen gallego que, tras visitar el pueblo de su familia en la frontera con Portugal, se traslada a las islas Azores para ensayar una versión en portugués de la pieza de Shakespeare. Al llegar a su destino en barco se encuentra con un escenario de misterio: no hay rastro de la compañía teatral ni noticias sobre el espectáculo previsto. Protagonizada por la propia Agustina Muñoz junto a Irene Escolar, la película ha sido calificada como la obra más narrativa de Patiño, manteniendo el estilo visual y evocador que caracteriza su filmografía.

"Ariel" llega a Langreo precedida por un notable recorrido internacional, tras su estreno en el Festival de Róterdam y haber sido premiada en el certamen IndieLisboa.

La proyección es de entrada libre hasta completar el aforo.