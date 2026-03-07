Irene Escolar y Agustina Muñoz dan vida a "Ariel", una adaptación contemporánea de Shakespeare en el cine Felgueroso
La proyección de la película se enmarca en el ciclo de Laboral Cinemateca
El ciclo Laboral Cinemateca Ambulante regresa este lunes al Cine Felgueroso de Sama, en Langreo, con la proyección a las 19.30 horas de la película "Ariel". La cinta, dirigida por Lois Patiño en 2025, ofrece una relectura contemporánea y poética de la obra clásica "La tempestad" de William Shakespeare.
La trama sigue a Agustina Muñoz, una actriz argentina de origen gallego que, tras visitar el pueblo de su familia en la frontera con Portugal, se traslada a las islas Azores para ensayar una versión en portugués de la pieza de Shakespeare. Al llegar a su destino en barco se encuentra con un escenario de misterio: no hay rastro de la compañía teatral ni noticias sobre el espectáculo previsto. Protagonizada por la propia Agustina Muñoz junto a Irene Escolar, la película ha sido calificada como la obra más narrativa de Patiño, manteniendo el estilo visual y evocador que caracteriza su filmografía.
"Ariel" llega a Langreo precedida por un notable recorrido internacional, tras su estreno en el Festival de Róterdam y haber sido premiada en el certamen IndieLisboa.
La proyección es de entrada libre hasta completar el aforo.
