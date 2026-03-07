El mal tiempo y la crecida de los cauces dificultan la búsqueda de María Teresa Pérez, que cayó al río en San Martín del Rey Aurelio

El mal tiempo ha dificultado durante toda la jornada de este sábado los trabajos de búsqueda de María Teresa Pérez Fernández, la mujer de 56 años de edad que a última hora de la tarde del viernes se precipitó al río Silvestre, afluente del Nalón, cuando trataba de coger un cubo de agua en la localidad de La Huerta, en San Martín del Rey Aurelio.

Lo único que encontraron los equipos de rescate, ya avanzada la tarde, fue una zapatilla de la mujer. La prenda fue hallada en el río, justo en el punto donde un Policía Local de Sal Martín vio el cuerpo de la mujer arrastrado por la corriente y flotando boca abajo, probablemente ya fallecida. Fue en Piñera, a unos tres kilómetros del punto donde cayó al agua.

Una búsqueda sin resultado

El jefe de la zona centro de Bomberos de Asturias, Carlos Sánchez, explicó que las tareas de búsqueda se centraron en un primero momento en el río Silvestre hasta su desembocadura en el Nalón, “sin resultado ninguno”. Luego los efectivos rastrearon el Nalón corriente arriba desde la presa de Soto de Ribera hasta San Martín del Rey Aurelio. En total, se trabajó sobre 28,5 kilómetros de cauce de los ríos, un enorme esfuerzo sin resultado.

Los dos ríos, el Silvestre y el Nalón, bajan muy crecidos y con mucha corriente, lo que impidió a los buzos buscar en algunos puntos. “Esperamos que el agua baje, que mejoren las condiciones y poder meternos y recorrer todo el caudal del río”, explicó Sánchez, que insistió en que “intentaremos buscarla donde sea”.

Las primeras horas

A las 19.47 horas del viernes el 112 Asturias informo al COS (Centro Operativo de Servicios) Asturias de que habían recibido un aviso de ayuda. Una mujer explicaba que su madre se había caído al río Silvestre, a la altura de la localidad de La Güerta, en el valle de La Güeria, cerca de El Entrego. Se desplegó entonces un operativo compuesto por más de medio centenar de personas. En el mismo participan las unidades especiales de la Guardia Civil (helicópteros, subacuáticas, de montaña, caninas y drones), Bomberos de Asturias, Policía Local de San Martín del Rey Aurelio y voluntarios de Protección Civil pertenecientes a las agrupaciones de San Martín del Rey Aurelio, Langreo y Alto Nalón. A ellos se sumaron durante toda la jornada familiares de la mujer desaparecida y vecinos de la zona. La búsqueda resultó infructuosa, en buena medida a causa de las condiciones meteorológicas.

Todos los efectivos fueron coordinados desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en la explanada del Pozo Venturo. Al lugar se trasladó en varias ocasiones durante la jornada el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines, que lamentó profundamente lo ocurrido.

María Teresa Pérez era natural de San Justo, en Villaviciosa. Residía en Barcelona hasta que hace tres años se instaló en la zona rural de San Martín, cerca de El Entrego. Allí residía junto a parte de su familia en una casa de dos plantas. Fue una de sus hijas la que dio la voz de alarma al ver a su madre precipitarse al río cuando estaba con un caldero o balde. Todos los empeños por localizarla han resultado por ahora infructuosos.

El operativo de búsqueda se mantuvo hasta que la falta de luz impidió a los equipos seguir trabajando. Volverán a hacerlo este domingo a partir de las ocho de la mañana.