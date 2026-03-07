Las obras de desmantelamiento de la línea Lada-Velilla llegan al parque natural de Redes

El desmantelamiento de la línea de alta tensión Lada-Velilla comenzó por el concejo de Laviana el pasado mes de noviembre. Está previsto que el proceso dure algo más de un año, hasta diciembre de este 2026. Las obras, ahora, ya han entrado en el parque natural de Redes, la zona donde los trabajos serán más complejos, por dos motivos. El primero, lo escarpado del terreno en el que se encuentran algunas de estas grandes torres. El segundo, la meticulosidad con la que habrá que llevar a cabo la retirada de las estructuras, al encontrarse en una Reserva de la Biosfera.

Las tareas para la retirada de la línea Lada-Velilla. / L. M. D.

Los trabajos en Redes comenzaron esta semana, por el entorno de Rioseco y Campiellos. Lo primero de todo está siendo la retirada del cableado que pende de las torres, "en el tramo entre la Vega de Campiellos y la Peña de Rioseco", explicó el alcalde coyán, Marcelino Martínez. "Es una actuación esperada", recalcó.

La línea de alta tensión es una infraestructura construida de los años 80 que atraviesa todo el valle del Nalón, desde Langreo hasta Caso (con un pequeño tramo en Mieres), y que nunca llegó a funcionar, al ser tumbada en los tribunales de León. Red Eléctrica inició en febrero de 2025 los trabajos previos, pero no fue hasta finales de año cuando se puso con la eliminación de los apoyos y de las torres. De los 50,7 kilómetros del trazado, 6,8 discurren por Langreo; 146 metros por Mieres; 4,94 kilómetros por San Martín del Rey Aurelio; 10,02 por Laviana y el resto, por el parque natural de Redes: 4,38 kilómetros por Sobrescobio, donde ahora ya se realizan tareas para la retirada, y 24,24 kilómetros en Caso. Se eliminarán en total 90 torres.

D.O.

Red Eléctrica

La propia presidenta de Red Eléctrica y exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, visitó las obras en noviembre, afirmando que se trata de trabajos "de gran complejidad". Muchas de las estructuras se encuentran "en zonas de difícil accesibilidad", en áreas de montaña, lo que obligará al uso de helicópteros para el desmantelamiento. "No son solo las torres, son los cables, los conductores, la cimentación", subrayó Corredor. Todo ello, y más ahora en un espacio protegido, se hará según REE "de forma meticulosa". El objetivo es "restaurar el medio ambiente y devolverlo un estado absolutamente natural", como el existente en la zona "antes de que se construyese la línea". El presupuesto de la restauración ambiental será de 6 millones. La posible alternativa a esta línea de alta tensión -se quiso pasar por Aller- también trajo consigo mucha polémica hace tres lustros. La alternativa fue desechada finalmente ante la oposición total de los vecinos.

Trabajos para el desmantelamiento. / L. M. D.

Impacto ambiental

El estudio de impacto ambiental de la obra obliga a realizar una serie de tareas en el parque de Redes para que los trabajos no afecten ni a la flora ni a la fauna. Especialmente, a un insecto que es una "joya de la corona" desconocida de los ecosistemas de montaña españoles, la Rosalía Alpina, un escarabajo protegido en toda Europa, de gran tamaño (4 centímetros, y otro tanto sus antenas), y de un llamativo color azul turquesa.

Un ejemplar de Rosalía Alpina. / I. F.

El estudio subraya que catorce de las torres están en el hábitat de esta especie, que tiene uno de sus últimos reductos en Redes. Durante las obras habrá que "apilar troncos (escogiendo preferentemente los de mayor diámetro) para que se descompongan en situación soleada, en puntos concretos del bosque próximos al área de actuación. Las zonas de ubicación serán determinadas previamente por la supervisión ambiental de la obra". El objetivo de estas pilas de madera es "favorecer la presencia de rosalía alpina", a la que le gusta la madera de haya para reproducirse.

Osos, buitres

Las tareas también tendrán que ser meticulosas con otros animales, como el oso -Redes es una de sus zonas de expansión-, el azor o los buitres. Las labores que se van a llevar a cabo con helicóptero, cercanas al embalse de Tanes, también tendrán sus cuidados, ya que a un kilómetro de las torres que se van a tener que retirar usando apoyo aéreo, existe una colonia de buitres leonados, donde también hay presencia de alimoches, ambas especies con cierto nivel de protección, sobre todo la segunda, poco abundante.

Ante tal abundancia de fauna, una noticia menos alentadora. El desmantelamiento de la línea también atraviesa el hábitat potencial del urogallo cantábrico. A 150 metros de "las torres 88 y 89", en Caso, se encuentra un cantadero de esta especie en alto peligro de extinción. Sin embargo, "no hay datos de su ocupación desde 2007". Otros cantaderos cercanos a otras torres, lamentablemente, "están probablemente desocupados, según la información disponible".