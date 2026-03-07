Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pajares homenajea a Gelito, uno de sus “galgos”

Un descenso con banderines y una ofrenda floral recordaron al esquiador, pionero de la estación, fallecido en 2021

Descenso con banderines en Valgrande-Pajares en homenaje a Gelito

Descenso con banderines en Valgrande-Pajares en homenaje a Gelito / Valgrande-Pajares

David Orihuela

David Orihuela

Pajares (Lena)

El mal tiempo nunca amedrentó a Ángel González, “Gelito”, uno de los “Galgos de Pajares” fallecido en octubre de 2021. Así que sus amigos y compañeros tampoco se rindieron este sábado, pese al mal tiempo, para rendirle tributo en la estación de esquí y montaña de Valgrande-Pajares, en Lena.

La Asociación de Veteranos de la COE-72, impulsora del homenaje, organizó un descenso con banderines por las pistas de Pajares. En el acto, en el que también se pudo ver una pequeña exposición fotográfica participaron representantes de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencia (UME). Tras el descenso de los esquiadores, hubo una ofrenda floral ante la placa que recuerda a uno de los grandes valedores de la estación lenense, situada a la puerta de la cafetería de la zona baja de Valgrande-Pajares.

