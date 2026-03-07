El polideportivo Juan Carlos Beiro, en Langreo, estrena un aparcabicis cubierto
La estructura es similar a las que se han instalado en Laviana dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Mancomunidad del Valle del Nalón
El parking del centro deportivo Juan Carlos Beiro acoge desde esta semana una estructura cubierta para aparcar bicicletas que ya ha quedado instalada y en funcionamiento.
Diseñado para proteger las bicicletas de la lluvia y permitir su estacionamiento con plenas garantías de seguridad, la nueva infraestructura "destaca por su modernidad y alta calidad que refuerza los servicios el entorno deportivo". El equipamiento, explica el gobierno local, cuenta con aperturas laterales y frontales que facilitan el acceso, está construida en acero inoxidable y vidrio antivandálico y dispone de un sistema de autovigilancia mediante cámaras de seguridad. Asimismo, la apertura se realizará a través de un sistema electrónico que registrará las entradas y salidas, reforzando así el control y la seguridad del espacio.
Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Mancomunidad del Valle del Nalón. "Una iniciativa que, además de contribuir a mejorar la oferta turística del territorio, también fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y promueve hábitos de la vida saludables".
La infraestructura es similar a las siete que estos días se están instalando en Laviana, dentro del mismo proyecto de la Mancomunidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
- Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
- Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
- Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual 'Noa' te contestará siempre y te dará cita médica
- Asturias y León se unen por la nieve: nace un frente común para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones (con 375.000 esquiadores y mil empleos)