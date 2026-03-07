El polideportivo Juan Carlos Beiro, en Langreo, estrena un aparcabicis cubierto

El parking del centro deportivo Juan Carlos Beiro acoge desde esta semana una estructura cubierta para aparcar bicicletas que ya ha quedado instalada y en funcionamiento.

Diseñado para proteger las bicicletas de la lluvia y permitir su estacionamiento con plenas garantías de seguridad, la nueva infraestructura "destaca por su modernidad y alta calidad que refuerza los servicios el entorno deportivo". El equipamiento, explica el gobierno local, cuenta con aperturas laterales y frontales que facilitan el acceso, está construida en acero inoxidable y vidrio antivandálico y dispone de un sistema de autovigilancia mediante cámaras de seguridad. Asimismo, la apertura se realizará a través de un sistema electrónico que registrará las entradas y salidas, reforzando así el control y la seguridad del espacio.

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Mancomunidad del Valle del Nalón. "Una iniciativa que, además de contribuir a mejorar la oferta turística del territorio, también fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y promueve hábitos de la vida saludables".

La infraestructura es similar a las siete que estos días se están instalando en Laviana, dentro del mismo proyecto de la Mancomunidad.