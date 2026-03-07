El SOMA ataca al Principado por su pasividad con el futuro Hunosa y afirma que "si la decisión es el cierre, que lo digan y asuman responsabilidades"

El sindicato SOMA-FITAG-UGT ha mostrado su malestar con el Gobierno del Principado de Asturias por la falta de avances con la reunión propuesta para tratar el futuro de Hunosa, que preocupa, y mucho, tras el revés judicial que anula los permisos para que la central de La Pereda pueda funcionar una vez terminen sus obras: "Si la decisión es el cierre, que lo digan y asuman responsabilidades".

Tal y como explican desde la central sindical, "en el homenaje a Manuel Llaneza", el pasado 22 de febrero, "desde el SOMA-FITAG-UGT lanzamos una propuesta clara: que el Gobierno del Principado de Asturias convocara de forma inmediata una reunión con Hunosa y la SEPI" (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, accionista único de Hunosa), un encuentro "con la participación imprescindible de las organizaciones sindicales". Todo ello, con un objetivo: "Aclarar de una vez por todas el futuro de unos proyectos que hoy siguen marcados por la indefinición y la falta de compromisos reales".

El propio Gobierno del Principado, en la persona del presidente, Adrián Barbón, "aceptó públicamente este planteamiento, y mostró su disposición a impulsar ese encuentro". Sin embargo, recalcan desde el SOMA, "a día de hoy, esa reunión sigue sin convocarse".

Por ello, subraya el sindicato, "cabe preguntarse si el Gobierno de Asturias tiene realmente la voluntad de reunir a todas las partes implicadas para abordar con seriedad el futuro de Hunosa y de los proyectos vinculados a la empresa". Porque, recalcan, "lo que está en juego no son solo iniciativas empresariales, sino el empleo y el desarrollo económico de las cuencas mineras".

"No es comprensible", añaden desde el SOMA, "que tras un compromiso público del Ejecutivo autonómico continúe pasando el tiempo sin que se produzca una convocatoria que debería ser prioritaria". "Si existe voluntad política", aseguran, "lo razonable es que el Gobierno ejerza su papel institucional y lidere ese encuentro con SEPI, HUNOSA y las organizaciones sindicales".

Claridad y valentía

Las Cuencas mineras, afirma el sindicato, "necesitan certezas y compromisos, no más demoras ni declaraciones sin continuidad. Y si no existen garantías laborales claras y firmes, si el plan de futuro pretende cimentarse en ambigüedades o en el aplazamiento constante de decisiones, exigimos que se diga públicamente que no hay alternativa". "Y si no la hay, y la decisión es el cierre —por acción o por omisión—, exigimos a SEPI y HUNOSA lealtad y transparencia y que lo digan", afirman desde el SOMA. "Que cada cual asuma su responsabilidad ante los trabajadores y trabajadoras y ante toda la sociedad asturiana", finalizó el sindicato.

Una postura, la de exigir claridad y responsabilidades, que ya mantuvo el secretario general del SOMA en el mismo homenaje a Manuel Llaneza, cuando expresó su temor a que el deseo de la SEPI (y por tanto del Gobierno central) sea cerrar Hunosa. "Que lo digan con valentía", aseveró entonces Alperi.

Contrarreloj

El tiempo corre para la supervivencia futura de la central térmica de La Pereda, y de ella, subrayan los sindicatos, depende la de toda la empresa pública Hunosa. El revés jurídico que ha supuesto que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anule la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la instalación (cuya reforma supuso unos 55 millones de euros) deja a la hullera expuesta al cierre, con la que ha sido su principal apuesta, una central de generación eléctrica, en el aire.

El tiempo corre para conectarse a la red eléctrica. El debate sobre cómo sacar del entuerto jurídico a La Pereda va más allá de resolver la situación en los tribunales. El tiempo apremia porque Hunosa se arriesga a llegar tarde a la conexión a la red eléctrica, concedida por el Gobierno central y que expira a finales del próximo año.

Esta conexión permite que la instalación, una vez convertida en planta de biomasa, pueda suministrar electricidad al sistema y obtener ingresos. El plazo otorgado para conectarse a la red era suficiente si La Pereda comenzase a operar a inicios de 2027, como estaba previsto. Pero si no logra ese objetivo, la conexión se pierde y otro operador podría solicitarla.

Empleo

Hunosa cuenta a día de hoy con 429 trabajadores, y el futuro de la mayoría de ellos estaría ligado a la central de La Pereda y a su transformación en central de biomasa y CSR (combustible sólido recuperado), el polémico material que llevó a los grupos ecologistas a llevar a los tribunales la tramitación ambiental.