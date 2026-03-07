Vecinos de Mieres promueven una comunidad energética para ayudar también a familias vulnerables

La sociedad civil de Mieres ha comenzado a movilizarse para impulsar la creación de una comunidad energética local que permita producir y gestionar energía renovable de forma colectiva. La iniciativa defiende que este modelo "puede convertirse en una herramienta útil tanto para abaratar el coste de la electricidad como para avanzar en la transición energética y reforzar la cohesión social".

El primer paso para promover el proyecto será la organización de una jornada informativa que se celebrará el próximo 11 de marzo a las 19.00 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura bajo el título “La energía en manos del barrio”. El encuentro pretende servir como punto de partida para explicar el funcionamiento de las comunidades energéticas y explorar la posibilidad de poner en marcha una en el municipio.

La actividad está impulsada por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública del Caudal, que busca implicar a asociaciones vecinales, colectivos sociales y administraciones públicas en el desarrollo del proyecto. Desde la organización consideran fundamental la participación del Ayuntamiento de Mieres, ya que, según defienden, el excedente energético que pudiera generarse en el futuro podría destinarse a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad.

Algo más que un recurso económico

“La idea es que la energía no sea solo un recurso económico, sino también una herramienta de solidaridad”, señalan desde la plataforma. En ese sentido, apuntan que las comunidades energéticas permiten que vecinos, entidades sociales y administraciones compartan instalaciones de generación renovable —como placas solares— y gestionen de forma conjunta la energía producida.

Para abordar el tema desde diferentes perspectivas, la jornada contará con una mesa redonda en la que participarán varios representantes del ámbito energético, institucional y social. Entre ellos estará Carlos García, director general de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), que aportará una visión técnica sobre el funcionamiento de estas iniciativas. También intervendrá Paco Ramos, de Ecologistas en Acción, que abordará el papel de las energías renovables en la transición ecológica.

Mesa redonda

La mesa se completará con la participación de Teresa de la Fuente, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mieres; Juan Ponte, representante de Agenda 2030 Asturias, y Javier Titos, integrante de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública del Caudal, colectivo organizador del acto.

Desde la plataforma explican que el objetivo es abrir un debate público que permita valorar las posibilidades reales de crear una comunidad energética en el concejo y conocer experiencias similares desarrolladas en otros territorios.

El colectivo organizador mantiene desde su creación una mirada amplia sobre los problemas que afectan al bienestar de la ciudadanía. Su actividad se ha centrado especialmente en la defensa de la sanidad pública, con concentraciones mensuales para reclamar soluciones a las demoras en la atención primaria, pero también aborda cuestiones relacionadas con la salud en sentido amplio.

En este contexto, consideran que la energía, el medio ambiente y la justicia social forman parte de un mismo enfoque preventivo de la salud. Por ello, confían en que la jornada del día 11 "sirva para movilizar al tejido asociativo del municipio y abrir el camino hacia un proyecto colectivo que sitúe la energía, como reza el lema del encuentro, en manos del barrio”.