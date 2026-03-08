Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín del Rey Aurelio se intensifica con el buen tiempo

Los equipos de rescate han solicitado el cierre de la presa de Rioseco, en Sobrescobio, para que descienda el nivel del Nalón

VÍDEO: Tercer día de búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín del Rey Aurelio

D. O. / Guardia Civil

David Orihuela

David Orihuela

El Entrego (San Martín del Rey Aurelio)

A las ocho de la mañana de este domingo, con unas condiciones meteorológicas mucho más favorables que las des los dos últimos días, se ha reanudado la búsqueda de María Teresa Pérez, la mujer de 56 años que a última hora de la tarde del viernes se precipitó al río Silvestre, afluente del Nalón, cuando trataba de coger un cubo de agua junto a su vivienda, en la Güerta, en la zona rural de San Martín del Rey Aurelio, cerca de El Entrego.Para facilitar las tareas de búsqueda se ha solicitado el cierre de las compuertas del embalse de Rioseco, en Sobrescobio.

Un bombero rastreando este sábado el río Silvestre

Un bombero rastreando este sábado el río Silvestre / D. O.

Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en el Pozo Venturo, Carlos Sánchez, Jefe de la zona centro del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, junto a un técnico de intervención de bomberos dirigen el trabajo de los efectivos que rastrearán la zona. Hoy está previsto contar con efectivos de bomberos de los parques de San Martín del Rey Aurelio, La Morgal, Avilés, Tineo y Valdés, la Unidad de Drones, el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado, la ERIE de Cruz Roja de Búsqueda y Salvamento, los voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de San Martín del Rey Aurelio, Alto Nalón, Comarca del Eo y la Guardia Civil. En concreto, el dispositivo de rescate, según informa la Guardia Civil, está formado por 2 componentes de Policía Local de San Martin, 5 efectivos Bomberos de Asturias.1 dron del 112, Jefe de zona 112, 20 componentes de protección civil (2 Langreo, 7 SMRA y 7 Alto Nalon y 4 Eo), 8 técnicos de protección civil del SEPA,2 patrullas de Guardia Civil seguridad ciudadana,2 efectivos Greim, el helicóptero de la Guardia Civil, 3 Componentes del GEAS y el teniente adjunto de la comandancia de Langreo.

Así está siendo la búsqueda de la vecina de San Martín que cayó al río el viernes por la tarde / Ángel González / D. O. / G. Civil / SEPA

Búsqueda hasta Olloniego

Los efectivos han formado equipos para rastrear de Soto de Ribera a Olloniego, de Olloniego (El Portazgo) a Anieves, de Anieves a la entrada del Polígono de Riaño y de aquí al puente de Lada. Para poder trabajar se ha solicitado el cierre de las compuertas de la central de Rioseco durante unas horas, lo que reducirá el caudal y ayudará en la búsqueda.

Voluntarios de Protección Civil del Alto Nalón escrutan el río en El Entrego

Voluntarios de Protección Civil del Alto Nalón escrutan el río en El Entrego / D. O.

A las 19.47 horas del viernes el 112 Asturias informo al COS (Centro Operativo de Servicios) Asturias de que habían recibido un aviso de ayuda. Una mujer explicaba que su madre se había caído al río Silvestre, a la altura de la localidad de La Güerta, en el valle de La Güeria, cerca de El Entrego. Se desplegó entonces un operativo compuesto por más de medio centenar de personas

María Teresa Pérez era natural de San Justo, en Villaviciosa. Residía en Barcelona hasta que hace tres años se instaló en la zona rural de San Martín, cerca de El Entrego. Allí residía junto a parte de su familia en una casa de dos plantas. Fue una de sus hijas la que dio la voz de alarma al ver a su madre precipitarse al río cuando estaba con un caldero o balde. Todos los empeños por localizarla han resultado por ahora infructuosos.

TEMAS

