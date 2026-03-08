El camping de Sobrescobio expone ilustraciones feministas de la diseñadora Ana Q. con motivo del 8M

El camping de Sobrescobio, en Villamorey, acoge estos días una exposición con obras de la diseñadora e ilustradora local Ana Q., de Rioseco. La muestra se desarrolla con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8M.

La serie de ilustraciones que puede verse tiene temática feminista, están comentadas y se encuentran expuestas en el comedor del camping municipal.

Noticias relacionadas

La inauguración de la muestra tuvo lugar este sábado 7 de marzo.