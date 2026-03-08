Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El camping de Sobrescobio expone ilustraciones feministas de la diseñadora Ana Q. con motivo del 8M

Detalle del cartel de la exposición.

Detalle del cartel de la exposición. / Camping Sobrescobio

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Rioseco

El camping de Sobrescobio, en Villamorey, acoge estos días una exposición con obras de la diseñadora e ilustradora local Ana Q., de Rioseco. La muestra se desarrolla con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8M.

La serie de ilustraciones que puede verse tiene temática feminista, están comentadas y se encuentran expuestas en el comedor del camping municipal.

Noticias relacionadas

La inauguración de la muestra tuvo lugar este sábado 7 de marzo.

TEMAS

  1. El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
  2. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
  3. Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
  4. Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
  5. La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
  6. Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
  7. Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual 'Noa' te contestará siempre y te dará cita médica
  8. Asturias y León se unen por la nieve: nace un frente común para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones (con 375.000 esquiadores y mil empleos)

Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón

Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón

El camping de Sobrescobio expone ilustraciones feministas de la diseñadora Ana Q. con motivo del 8M

El camping de Sobrescobio expone ilustraciones feministas de la diseñadora Ana Q. con motivo del 8M

La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín del Rey Aurelio se intensifica con el buen tiempo

La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín del Rey Aurelio se intensifica con el buen tiempo

Transmitir a los jóvenes el legado feminista, una causa pendiente

Transmitir a los jóvenes el legado feminista, una causa pendiente

La deseada gestión conjunta de las estaciones de esquí de Asturias y León, la medicina para mejorar la salud del sector

La deseada gestión conjunta de las estaciones de esquí de Asturias y León, la medicina para mejorar la salud del sector

El SOMA ataca al Principado por su pasividad con el futuro Hunosa y afirma que "si la decisión es el cierre, que lo digan y asuman responsabilidades"

El SOMA ataca al Principado por su pasividad con el futuro Hunosa y afirma que "si la decisión es el cierre, que lo digan y asuman responsabilidades"

El mal tiempo y la crecida de los cauces dificultan la búsqueda de María Teresa Pérez, que cayó al río en San Martín del Rey Aurelio

El mal tiempo y la crecida de los cauces dificultan la búsqueda de María Teresa Pérez, que cayó al río en San Martín del Rey Aurelio

Laviana mantiene para julio el nuevo sistema de recogida de basura con contenedores móviles "de quita y pon"

Laviana mantiene para julio el nuevo sistema de recogida de basura con contenedores móviles "de quita y pon"
Tracking Pixel Contents