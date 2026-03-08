La deseada gestión conjunta de las estaciones de esquí de Asturias y León, la medicina para mejorar la salud del sector

La del jueves 5 de marzo fue una jornada importante para los amantes de esquí en la cordillera Cantábrica. Por un lado, se terminaba con la "anomalía histórica" de la estación de Fuentes de Invierno, que tras 19 años por fin se "enchufaba" a la red eléctrica y no a unos generadores. Además, Principado y Diputación de León anunciaban que se encuentran buscando fórmulas legales para unificar la gestión de las cuatro estaciones de esquí de ambas provincias: Fuentes, Valgrande-Pajares, San Isidro y Leitariegos.

Una decisión aplaudida por el sector de la nieve, muy crítico este año con la gestión de Pajares, y que llevaba tiempo reclamando esta fusión, que consideran sería muy beneficiosa, al consolidar más de mil puestos de trabajo -que podrían aumentar-, compartir recursos materiales y humanos y que impulsaría la "actividad turística y empresarial". La unión, en este caso, haría la fuerza, afirman desde la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que aglutina a concesionarios, empresarios, clubes, asociaciones de vecinos del Brañillín y La Raya, y la Asociación de turismo de la Montaña Central (Asturcentral).

Existen ciertos paralelismos entre la situación en la que se encuentran los complejos asturianos y los leoneses. En ambas regiones, sus estaciones históricas, la de Pajares y San Isidro, respectivamente, han recibido duras críticas a su actual gestión. Por contra, las "hermanas pequeñas", más recientes, Fuentes y Leitariegos, ven cómo su método de trabajo es más elogiado, si bien al mismo tiempo padecen fuertes carencias materiales. Esta es la situación de cada una de ellas.

San Isidro

El estandarte del esquí leonés es la gran estación de la Cordillera Cantábrica, con medio de siglo de experiencia a sus espaldas, 27,5 kilómetros esquiables repartidos en 31 pistas. Hay además snowpark y otras dos pistas de esquí de fondo que suman 6,5 kilómetros. En la última temporada completa, 2025-2025 (calificada como mala por todos los aficionados por la falta de nieve) sumó más de 88.000 usuarios. En lo que va de nueva temporada, San Isidro, que geográficamente está justo en el límite con Asturias y con Fuentes de Invierno, no se ha librado de las críticas de los usuarios, ni de la polémica política por su gestión. Hay críticas a lo obsoleto y la falta de mantenimiento de muchas de sus instalaciones -por ejemplo, el torno del telesilla de dos personas de la zona de Cebolledo lleva roto toda la temporada-, también al método de gestión, a los fallos informáticos habituales que generan colas y las averías en los remontes. Una situación que recuerda a la gran estación asturiana, Valgrande-Pajares.

Valgrande-Pajares

Es la más veterana de todas las estaciones astur-leonesas, abrió sus puertas en 1954. Suma 23,5 kilómetros de dominio esquiable, y se encuentra inmersa en un plan de modernización cuyo estandarte fue la telecabina, en la que se invirtieron cerca de 10 millones de euros, y que entró en servicio a finales de 2022. Su gestión ha estado en el ojo del huracán, sobre todo esta campaña, con constantes averías, cierres, problemas con los cañones de nieve, conflictos laborales y políticos. Queda pendiente todavía una gran inversión comprometida, de otros diez millones, para hacer de Pajares más que una estación de esquí, transformándola en un centro de ocio deportivo para todo el año. La pasada campaña, además, el Principado no ofreció datos de balance global de la temporada, como sí hizo la Diputación de León. La última cifra oficial es de la campaña 23/24, con 70.000 esquiadores, de forma conjunta, entre Valgrande y Fuentes.

Leitariegos

La estación de Leitariegos, al igual que San Isidro, Pajares y Fuentes, se ubica en un entorno con pasado minero, el valle de Laciana en León. Con algo más de 8 kilómetros esquiables, empezó en 1980 siendo una estación esencialmente familiar y para debutantes, pero ha ido ganando adeptos, si bien la pasada campaña fue mala, con solo 11.000 usuarios (frente a los 28.000 de la anterior). En 2016 se anunció un plan de inversiones de 12 millones, que no ha empezado a materializarse hasta ahora. El problema de la sustitución del principal telesilla, ya obsoleto, sigue sobre la mesa.

Fuentes de Invierno

La gestión de Fuentes, dependiente de una empresa pública, pero sin que su personal dependa directamente del Principado, es el modelo que el sector de la nieve quiere seguir. Con 8,7 kilómetros esquiables, tras la esperadísima electrificación, ahora se planifica una ampliación de la estación, con una inversión de 20 millones -con financiación por confirmar- que doblaría el dominio esquiable. Para lograrlo, lo primero es modificar la Declaración de Impacto Ambiental de Fuentes, paso imprescindible para impulsar el plan de modernización del complejo, abierto en 2007. Este cambio también podría permitir la unión física con San Isidro.

Unificando esfuerzos, con una gestión conjunta de las cuatro estaciones, según la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, se podría llegar a los 375.000 esquiadores. El problema ahora, el rompecabezas jurídico, será cómo encajar las piezas para gestionar cuatro complejos pertenecientes a dos comunidades autónomas distintas.