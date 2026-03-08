Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón

Los trabajos de búsqueda de María Teresa Pérez, la mujer de 56 años que a última hora del viernes cayó al río Silvestre, un afluente del Nalón, al ir a coger un cubo de agua junto a su casa, en La Güerta, San Martín del Rey Aurelio, se han centrado la mañana de este domingo en el tramo comprendido entre la vivienda y la desembocadura en el Nalón. Alrededor de las once y media de la mañana los buzos de Bomberos de Asturias localizaban dos prendas de la mujer, una bata y la parte superior de un chándal. La familia, muy afectada, identificó la ropa como la que llevaba María Teresa en el momento de su desaparición. En el mismo punto se había recuperado una zapatilla el sábado por la tarde.

Así es la intensa búsqueda, este domingo, de la mujer que cayó al agua en San Martín / D. Orihuela / G. Civil

“Esperamos que esté en ese tramo”, explico Carlos Sánchez, jefe de la zona centro del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, en el puesto de mando avanzado instalado en el Pozo Venturo.

Mejora de la climatología

La ventana de bien tiempo de este domingo está permitiendo a los rescatadores adentrarse en zonas a las que no pudieron acceder ni el viernes ni el sábado. “Vamos a bajar por el cauce del río desde su casa hasta la desembocadura del Nalón y vamos a ir rastreando por el agua y las orillas”, apunto Sánchez. Además, añadió, “hay dos pozas muy profundas en las que todavía no habíamos podido entrar y que hoy inspeccionaremos en condiciones”. Los bomberos han podido acceder también al tramo del cauce, unos cien metros, que está soterrado en las inmediaciones del pozo Venturo. Ayer fue imposible ya que el agua llegaba casi a la bóveda del túnel y la corriente bajaba con muchísima fuerza.

Así está siendo la búsqueda de la vecina de San Martín que cayó al río el viernes por la tarde / Ángel González / D. O. / G. Civil / SEPA

El responsable del operativo destacó también que el cierre de la presa de Rioseco, en Sobrescobio, está facilitando las tareas de búsqueda en el otro tramo en el que se ha desplegado el operativo de rescate, desde la desembocadura del Silvestre en el Nalón hasta la presa de Soto de Ribera. El despliegue cubre un tramo de unos 30 kilómetros de cauce de los dos ríos.

Un amplio dispositivo de búsqueda

En el rastreo participan este domingo un total de 44 efectivos de distintos cuerpos: Bomberos de Asturias de los parques de San Martín del Rey Aurelio, La Morgal, Avilés, Tineo y Valdés. Guardia Civil, el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), leal Grupo de Montaña de la Guardia Civil (GREIM), la unidad de drones, helicópteros de la Guardia Civil y de Bomberos, equipos de respuesta inmediata en emergencias de Cruz Roja, Policía Local de San Martín y voluntarios de Protección Civil de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Alto Nalón y Eo. Todos para tratar de localizar el cuerpo de María Teresa Pérez Fernández.

Intentaba coger agua del río

La mujer estaba en el jardín de su casa la tarde del viernes cuando se acercó al arroyo que discurre junto a la vivienda. Tres escalones de piedra separan el cauce del jardín. María Teresa quería coger agua pero al meter el cubo el en arroyo, convertido esa tarde en un río con más caudal y mucha más fuerza de lo habitual, cayo al agua. Fue su hija, que vive en el piso de encima de la casa de su madre, quien alertó a los servicios de emergencia. Llamó al 112 Asturias y explicó que su madre acababa de caer al agua y que no la veían.

La familia y los vecinos comenzaron una búsqueda desesperada. Al poco llegaron al lugar efectivos de la Guardia Civil, comenzó entonces un enorme dispositivo de búsqueda que continúa este domingo, por ahora sin más resultados que las prendas de ropa de la víctima encontradas a unos tres kilómetros, río abajo, de su casa.

La fuerza del agua complicó la búsqueda durante las primeras horas. Los buzos, tanto de la Guardia Civil como de Bomberos de Asturias, no pudieron llegar a algunos puntos complicados. Los helicópteros tampoco pudieron volar en algunos momentos.

María Teresa Pérez nació en San Justo, en Villaviciosa. Residía en Barcelona hasta que hace alrededor de tres años se mudó con su marido, una de sus hijas, su yerno y la hija de estos, a una casa en La Güerta, en la zona rural de San Martín del Rey Aurelio, en las cercanías de El Entrego. Desde su desaparición se ha trabajado en un enorme radio de búsqueda que abarca los concejos de San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Ribera de Arriba y Oviedo.