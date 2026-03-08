El eurodiputado Jonás Fernández analizó la actualidad internacional en Sotrondio: "Una cuarta parte del parlamento Europeo rechaza la UE"

"La autonomía estratégica de Europa: unión interior y socios globales" fue el título de la charla que ofreció el eurodiputado socialista Jonás Fernández en Sotrondio, en al aula cultural Onofre Rojo. Un acto organizado por la Asociación Cauce del Nalón.

Fernández dividió su intervención en dos partes. Una primera, explicativa de la situación institucional de la Unión Europea, partiendo de que no son pocas, todavía, las personas que entienden esta organización como una estructura multilateral, cuando en realidad lo que se pretende no es algo parecido ni a la OTAN ni a la ONU, sino una entidad cohesionada y federal con fines propios y sentida como propia por toda la ciudadanía europea. No obstante, alertó de que prácticamente "una cuarta parte del Parlamento Europeo está formada por fuerzas políticas que rechazan la propia idea europeísta". "Euroescépticos o incluso enemigos de la propia Unión muchas veces influidos por los deseos de Putin o de Trump, cuya animadversión al proyecto europeo es evidente", subrayó Fernández.

Tres de veintisiete

El eurodiputado indicó que actualmente solo tres países de los veintisiete cuentan con gobierno socialista o progresista, y otros pocos cuentan con presencia de estas fuerzas de izquierda en gobiernos de coalición. Ello hace que las políticas de izquierdas, en la actualidad, se perciban en menor medida que hace décadas.

Esa posición, como expresó Jonás Fernández en la segunda parte de su charla, lleva en momentos como los actuales, con crisis como la de Gaza o recientemente las actuaciones contrarias a derecho de Estados Unidos en Irán y previamente en Venezuela, a manifestaciones "muy débiles" jurídica y moralmente de las instituciones europeas, formadas por gobiernos conservadores o incluso "dudosamente afectos" a la Unión. Puso como ejemplo el mínimo punto de acuerdo de los ministros de Asuntos Exteriores con respecto al tema de Oriente Medio. Alabó "la posición de España y de su Presidente", Pedro Sánchez, que "empieza a calar en otros socios refractarios" a indisponerse con Trump. Finalmente, hizo una reflexión realista sobre el problema enquistado de Ucrania, máxime cuando, realmente, los países europeos, con visiones ni siquiera comunes, "se están quedando solos" en la financiación de la ayuda a la guerra, ante el giro interesado de los Estados Unidos.