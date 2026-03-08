Mieres, galardonado por su labor en memoria democrática, recibirá el premio "Blanco, Negro y Magenta" en el Museo Thyssen de Madrid
El Ayuntamiento recibirá el galardón junto a artistas como Mar Solís, Víctor Manuel o al programa de televisión "Al cielo con ella"
El Ayuntamiento de Mieres recogerá este martes 10 de febrero, en el Museo Thyssen de Madrid, el premio "Blanco, Negro y Magenta" a la Mejor Institución, un galardón que organiza la asociación de mujeres artistas que lleva el mismo nombre, y en el que se reconocen proyectos relacionados con los derechos humanos, la democracia y la memoria histórica.
En el acto estarán el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, y Nuria Ordóñez, la concejala de Memoria Democrática, área concreta del Ayuntamiento que es premiada por el colectivo "Blanco, Negro y Magenta". El galardón reconoce "la labor que realiza día a día el Consistorio en el ámbito de la recuperación de la memoria, especialmente de las mujeres, y la reivindicación de los derechos humanos a través de iniciativas, proyectos y actos que ponen en el centro la dignidad, la democracia, la reparación y la justicia y recuperan la memoria frente al olvido y la desmemoria".
Entre otras actividades, para el galardón se han tenido en cuenta al "Pozu Fortuna, como símbolo de memoria y que se convertirá en uno de los ocho primeros lugares de Memoria Democrática en Asturias"; también la colocación de Stolpersteine, "piedras de la memoria", que recuerdan a vecinos y vecinas que pasaron por campos de concentración; también las recreaciones históricas de la Revolución de Octubre o el nuevo ciclo cultural “Así suena la Memoria Democrática en Mieres”. Un programa que, tal y como explica la concejala, "une literatura, música en vivo e historia".
"Compromiso"
“Llevamos años mostrando nuestro firme compromiso de reivindicar la memoria, nuestro pasado, a nuestra gente, que tanto luchó y se sacrificó para que hoy podamos vivir en democracia y con libertad”, señaló Nuria Ordóñez, que recordó que “desde el gobierno de Mieres lo tenemos claro, en este país se acabó el silencio… Se acabó el olvido y la desmemoria”.
Otros premiados
El Ayuntamiento de Mieres recibirá este premio de carácter nacional junto a artistas como Mar Solís o Víctor Manuel, la periodista Sarah Santaolalla, la historiadora del arte Sara Rubayo, el programa de TVE "Al cielo con ella" o Carmen Calvo, como presidenta del Consejo de Estado. El acto será dirigido por la presentadora Marta Nebot.
