Tercer día de búsqueda, sin éxito, de la mujer que cayó al río en San Martín: los equipos de rescate rastrearon hasta Las Caldas, en Oviedo

La búsqueda de María Teresa Pérez, la mujer de 56 años que a última hora del viernes cayó al río Silvestre, un afluente del Nalón, al ir a coger un cubo de agua junto a su casa, en La Güerta, San Martín del Rey Aurelio, se extendió este domingo desde el punto donde fue arrastrada por el río hasta Las Caldas, en Oviedo. No hubo resultados. Los equipos de rescate seguirán trabajando hasta localizar el cuerpo de la mujer.

Así es la intensa búsqueda, este domingo, de la mujer que cayó al agua en San Martín / D. Orihuela / G. Civil

Ropa de la desaparecida

La tercera jornada del dispositivo de búsqueda que se puso en marcha el mismo viernes, coordinado desde el puesto de mando avanzado instalado en el pozo Venturo, arrancó este domingo a las 8.00 de la mañana. Pasadas las 11.00 horas, esas tareas daban sus primeros resultados y abrían una ventana a la esperanza de encontrar a María Teresa. Los buzos de Bomberos de Asturias localizaban dos prendas de la mujer, una bata y la parte superior de un chándal. La familia identificó la ropa como la que llevaba María Teresa en el momento de su desaparición. En el mismo punto, en el río Silvestre a su paso por Piñera, a unos tres kilómetros siguiendo su cauce de la vivienda de la mujer, se había recuperado una zapatilla el sábado por la tarde.

«Esperamos que esté en ese tramo», explicaba Carlos Sánchez, jefe de la zona centro del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, en el puesto de mando.

El tramo de río más cercano a la casa de María Teresa

Durante toda la jornada parte los esfuerzos se centraron en el tramo entre la vivienda de María Teresa y la desembocadura del río Silvestre en el Nalón. También se rastreó el cauce del río hasta las pozas del Nalón en Las Caldas, en Oviedo. Por medio, el embalse de Soto de Ribera, uno de los puntos críticos hasta donde los expertos piensan que podría haber sido arrastrado el cuerpo de la mujer. Se buscó con buzos recorriendo el cauce de los ríos, voluntarios de Protección Civil, familiares y vecinos de María Teresa, todos buscando por las orillas, con helicópteros y drones de la Guardia Civil y de Bomberos de Asturias haciendo pasadas continuas sobre el Nalón. No hubo resultados.

El buen tiempo permitió la búsqueda

La ventana de bien tiempo de este domingo permitió a los rescatadores intensificar la búsqueda y adentrarse en zonas a las que no pudieron acceder ni el viernes ni el sábado. «Bajamos y subimos por el cauce del río desde su casa hasta la desembocadura del Nalón y fuimos rastreando por el agua y las orillas», apunto el responsable del puesto de mando. A última hora de la mañana los miembros del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil acudían a Piñera, al punto dónde habían aparecido las ropas. Era el único indicio que se tenía. Que aparezcan pertenencias no quiere decir que la mujer estuviese allí, pero había que certificarlo. «La ropa no nos dice nada, porque puede engancharse y el cuerpo seguir río abajo pero es una pista de que pasó por ahí», apuntó Sánchez, que detalló que cuatro grupos de buzos rastrearon todo el cauce del Silvestre desde casa de María Teresa hasta su unión con en Nalón. Lo hicieron «tocando fondo, tocando paredes y nada, no hay nada». El recorrido lo repitieron al menos en tres ocasiones. Este lunes volverán a hacerlo. Es la área en el que más se están volcando.

Así está siendo la búsqueda de la vecina de San Martín que cayó al río el viernes por la tarde / Ángel González / D. O. / G. Civil / SEPA

Los buzos recorrieron ese tramo durante todo el día con insistencia. Lograron entrar en dos pozas profundas a las que no habían podido acceder antes. Los bomberos rastrearon también al tramo del cauce, unos cien metros, que está soterrado en las inmediaciones del pozo Venturo. El sábado fue imposible, ya que el agua llegaba casi a la bóveda del túnel y el agua discurría con muchísima fuerza.

Cierre de compuertas en Rioseco

Las condiciones climatológicas eran el domingo mucho mejores que el sábado. A eso se añadió el cierre de la presa de Rioseco, en Sobrescobio, que facilitó las tareas de búsqueda en el otro tramo en el que se desplegó el operativo de rescate, desde la desembocadura del Silvestre en el Nalón hasta la presa de Soto de Ribera y más allá, hasta las pozas de las Caldas. Los medios aéreos, helicópteros de Bomberos de Asturias y de la Guardia Civil, además de la unidad de drones, sobrevolaron durante horas el cauce del Nalón en un recorrido de decenas de kilómetros.

En el rastreo participaron este domingo a más de medio centenar efectivos de distintos cuerpos: Bomberos de Asturias de los parques de San Martín del Rey Aurelio, La Morgal, Avilés, Tineo y Valdés. Guardia Civil, el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), leal Grupo de Montaña de la Guardia Civil (GREIM), la unidad de drones, helicópteros de la Guardia Civil y de Bomberos, equipos de respuesta inmediata en emergencias de Cruz Roja, Policía Local de San Martín y voluntarios de Protección Civil de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Alto Nalón y Eo. Todos para tratar de localizar el cuerpo de María Teresa Pérez Fernández. Por la tarde se sumaron patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Langreo, Laviana e Infiesto.

La fatalidad

La mujer estaba en el jardín de su casa la tarde del viernes cuando se acercó al arroyo que discurre junto a la vivienda. Tres escalones de piedra separan el cauce del jardín. María Teresa quería coger agua pero al meter el cubo en el arroyo, convertido esa tarde en un río con más caudal y mucha más fuerza de lo habitual, cayó al agua. Fue su hija, que vive en el piso de encima de la casa de su madre, quien alertó a los servicios de emergencia. Llamó al 112 Asturias y explicó que su madre acababa de caer al agua y que no la veían.

La familia y los vecinos comenzaron una búsqueda desesperada. Al poco llegaron al lugar agentes de la Guardia Civil, comenzó entonces un enorme dispositivo de búsqueda que continuará este lunes, por ahora sin más resultados que las prendas de ropa de la víctima encontradas a unos tres kilómetros, río abajo, de su casa.

La fuerza del agua complicó los trabajos durante las primeras horas. Los buzos, tanto de la Guardia Civil como de Bomberos de Asturias, no pudieron llegar a algunos puntos. Los helicópteros tampoco pudieron volar en algunos momentos. El domingo el buen tiempo permitió desplegar a todas las unidades. «La ventana de buen tiempo nos ha permitido trabajar mejor y lo hemos aprovechado mucho», subrayaba el jefe de zona del Servicio de Emergencias. Los resultados no fueron los deseados pero el trabajo de decenas de personas fue incansable durante horas.

María Teresa Pérez nació en San Justo, en Villaviciosa. Residía en Barcelona hasta que hace alrededor de tres años se mudó con su marido, una de sus hijas, su pareja y la hija de estos, a una casa en La Güerta, en la zona rural de San Martín del Rey Aurelio, muy cerca de El Entrego. Desde su desaparición se ha trabajado en un enorme radio de búsqueda que abarca los concejos de San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Ribera de Arriba y Oviedo.

Equipo de psicólogos

En La Güerta y en localidades aledañas como Piñera, los miembros de los equipos de rescate recorren cada palmo del río. En las orillas, familiares de María Teresa, amigos, vecinos, siguen esos trabajos en silencio, mucho silencio a la espera de una señal, de un gesto de un Guardia Civil, de un Bombero, de un voluntario de Protección Civil, de alguien que encuentre el cuerpo de la mujer para que todos puedan descansar.

En esos duros días la familia está arropada por los vecinos. También se ha puesto a su disposición, por si lo requieren, un equipo de psicólogos de Cruz Roja. Todo para que esta pesadilla sea lo menos dolorosa y lo menos duradera posible.