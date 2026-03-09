El Ayuntamiento de Langreo "reactiva" el hermanamiento con Güera para fortalecer lazos con el pueblo saharaui: "Impulsaremos nuevas acciones de cooperación"

El Ayuntamiento de Langreo reforzará los lazos con el pueblo saharaui. Así lo expuso este lunes el Alcalde, Roberto Marcos García, que anunció la "reactivación" del hermanamiento entre el concejo asturiano y el municipio saharaui de Güera, "un acuerdo que fue aprobado por unanimidad y ratificado el 28 de septiembre de 1995 con el objetivo de fortalecer los lazos de solidaridad, amistad y cooperación, así como contribuir a la defensa de la paz y la justicia en el norte de África", destacó el gobierno local.

El Consistorio acogió un encuentro en el que estuvieron presentes Mohamed Fadel, delegado del Frente Polisario en Asturias; Alberto Suárez, presidente de la Asociación Asturiana con el Pueblo Saharaui; Brahim Boheia, delegado adjunto del pueblo saharaui; y Norma Rodríguez, coordinadora en la comarca del Nalón del programa "Vacaciones en Paz".

El Ayuntamiento de Langreo pretende dotar de "contenido real a este hermanamiento, que hasta ahora había tenido un carácter principalmente simbólico, impulsando nuevas acciones de cooperación y colaboración con el pueblo saharaui", apuntaron los responsables municipales. Entre las primeras medidas se encuentra el refuerzo del apoyo institucional a los programas solidarios, especialmente al programa "Vacaciones en Paz", que permite que niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos de refugiados pasen el verano con familias asturianas. Durante su estancia "reciben atención sanitaria, participan en actividades educativas y de ocio y disfrutan de una experiencia de convivencia con familias del concejo". A lo largo de la historia de este programa, el de Langreo ha sido siempre uno de los concejos más colaboradores, con numerosos vecinos acogiendo a chavales durante los veranos. Ahora, se quiere relanzar, para llegar a más familias.

Nuevas iniciativas

Asimismo, el Ayuntamiento estudia "nuevas iniciativas para fortalecer este hermanamiento, como el impulso de actividades educativas y culturales que acerquen la realidad del pueblo saharaui a la ciudadanía de Langreo o campañas solidarias de recogida de material sanitario y escolar para los campamentos de refugiados", concluyeron los representantes del gobierno local.

Descenso en los últimos años

El pasado verano, los representantes de la Asociación Amigos del Sáhara constataron un descenso de las familias de acogida en los últimos años, una situación que achacaron a la caída de la actividad económica en la comarca del Nalón. El Alcalde de Langreo también lo vinculó entonces a la falta de información sobre la situación real que se vive en el Sáhara. Este es uno de los motivos por los que ahora se quiere potenciar y dar a conocer este hermanamiento con Güera.