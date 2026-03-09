El Club Rítmica Ares de Langreo triunfa en Madrid y Vitoria con grandes resultados y múltiples medallas

Grandes resultados del Club Rítmica Ares de Langreo en los últimos torneos en los que ha participado: el II Torneo Nacional Jambé en Madrid, y el VII Open Internacional Vitoria-Gasteiz 2026.

En Madrid, en niveles base, en categoría prebenjamín, Adriana Torre fue plata, mientras que en benjamín Valeria Reza fue oro y Sofía González plata. En infantil 2014, segundo puesto para Bianca Rodríguez, mientras que en infantil 2013, Vera Giganto resultó ganadora. En cadete 2011, cuarto puesto para Irene Sierra, mientras que además, en prebenjamín masculino Nacho Verdejo participó ofreciendo una exhibición "con una maravillosa puntuación". Además, en nivel absoluto femenino, en infantiles (cuerda), Enma Fernández fue plata y Valeria López bronce. En infantil (pelota), Valeria López fue la ganadora, y Enma Fernández, segunda. Finalmente, se dieron una serie de distinciones especiales a los montajes más originales, que se llevaron Enma Fernández y Valeria López.

Integrantes del equipo. / Rítmica Ares

En Madrid también "tuvimos el honor de que dos gimnastas internacionales, como Natalia García y Polina Berezina, nos entregaran las medallas".

Unos días después, ya en el País Vasco, "nuestras gimnastas viajaron para disfrutar de una nueva experiencia de convivencia y competición". Un fin de semana "muy positivo, en el que siguieron sumando experiencia" en un torneo como el VII Open Internacional Vitoria-Gasteiz.

En la capital vasca, también hubo buenos resultados. En nivel base, Valeria Reza y Sofía González fueron segunda y tercera (benjamín), y en cadete 2011 (pelota), Irene Sierra obtuvo diploma. En infantil 2014 (cinta), Bianca Rodríguez fue oro, mientras que en infantil 2013, Vera Giganto fue diploma, además de obtener una distinción especial.

Ya en nivel absoluto, en infantil (cuerda) Valeria López fue bronce y en infantil (pelota), Enma Fernández fue plata. También hubo exhibición con Adriana Torre y Nacho Verdejo.

El club Ares entrena en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Langreo, en el polideportivo de los Llerones, bajo la dirección de la directora técnica Lorena Antuña, los técnicos Tania Amor, Alena Horváth, Ana Blanco, además de disponer como nacional de Alba Camino y de psicólogo deportivo, Alejandro Amigo.