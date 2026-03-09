Comienzan las obras de aparcamiento en La Felguera para paliar el problema en Valnalón, con el retorno de Duro a Langreo

Las obras para mejorar el problema del aparcamiento en Valnalón, que se acrecentará con la llegada de los trabajadores de Duro Felguera al polígono, ya han comenzado. Y lo hacen no en el propio Valnalón, sino en el centro de La Felguera, junto al edificio de La Salle, propiedad de la empresa. Esta parcela cuenta con un solar, no urbanizado hasta el momento, y que va a transformarse en parking.

Desde hace meses se viene trabajando en este problema. Los aparcamientos de la ciudad industrial y tecnológica de Valnalón, en Langreo, están prácticamente llenos todos los días. Estacionar es complicado. La próxima llegada de la plantilla de Duro a Langreo complicaría más la situación. Por ello, empresa y Ayuntamiento de Langreo realizaron gestiones -tal y como avanzaba el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, a LA NUEVA ESPAÑA en el mes de enero- para transformar esta finca anexa al histórico inmueble de La Salle en aparcamiento para los empleados de la compañía, si bien su uso podría ser mixto, para el personal y también para los vecinos.

Policía Local

Además, la Policía Local de Langreo elabora un estudio para "optimizar" el estacionamiento en Valnalón. Un encargo del gobierno local, que señaló que la medida busca reordenar el volumen de aparcamientos actual para "ganar eficiencia". Valnalón cuenta con un aparcamiento a la entrada del polígono, en las inmediaciones de la gasolinera, y con plazas diseminadas a lo largo de los viales internos del parque empresarial. No obstante, ese espacio ya se queda pequeño ante la elevada demanda de estacionamiento en una zona en la que conviven empresas, la sede de Valnalón, el centro de emprendimiento del Principado y varios equipamientos docentes.

A todo ello hay que sumar la llegada de la sede de Duro Felguera, que se ubicará en el edificio Incuv@tic II de Valnalón. Se trata de un inmueble propiedad del Principado, de tres pisos de altura y una superficie construida de 3.500 metros cuadrados, y situado justo enfrente de las antiguas oficinas centrales de Duro, actualmente alquiladas a la multinacional tecnológica francesa Capgemini. Duro volverá a Langreo tras llegar a un acuerdo para vender su sede del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

Catalogación

Además de facilitar la transformación en aparcamiento de la finca anexa, también se valora, como indicó en su día el concejal, un cambio en la catalogación de los usos del antiguo colegio de La Salle, para que pueda acoger algún tipo de actividad empresarial. Actualmente el inmueble está catalogado como equipamiento cultural, y en los últimos años había acogido sedes de asociaciones y cursos formativos, si bien se encuentra sin actividad fija desde hace tres lustros.