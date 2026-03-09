Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Cuarta jornada de "exhaustiva" búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín: una treintena de personas prosiguen con el rastreo

Las tareas para localizar el cuerpo de María Teresa Pérez se centran el en río Silvestre y se extienden hasta Soto de Ribera

Cuarto día de búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín: así están siendo los complicados trabajos de rastreo

Cuarto día de búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín: así están siendo los complicados trabajos de rastreo

Ver galería

Cuarto día de búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín: así están siendo los complicados trabajos de rastreo / D. O.

David Orihuela

David Orihuela

El Entrego (San Martín del Rey Aurelio)

La cuarta jornada de búsqueda de María Teresa Pérez sigue sin dar los resultados que todos esperan, el hallazgo del cuerpo de la mujer que el pasado viernes cayó al agua del Río Silvestre, afluente del Salón, junto a su casa, en La Güerta, en la zona rural de San Martín del Rey Aurelio, cerca de El Entrego.

Miembros de los equipos de rescate en el río Silvestre

Miembros de los equipos de rescate en el río Silvestre / D. O,.

Los servicios de emergencia realizan este lunes una “exhaustiva” búsqueda en la zona más cercana a la vivienda de la mujer, Desde el punto donde fue arrastrada por la corriente del Silvestre hasta su desembocadura en el Nalón. Los buzos de Bombeos de Asturias y Cruz Roja recorren el cauce provisto de pértigas para ir sondeando el fondo y las orillas. Lo hacen en el tramo que el río discurre a cielo abierto y también en el interior del túnel por el que pasa el Silvestre en las inmediaciones del pozo Venturo, donde está instalado el puesto de mando avanzado.

Prendas de ropa

En ese tramo, a la altura de la localidad de Piñera, fue donde un Policía Local vio por última vez el cuerpo de María Teresa arrastrado por la corriente y flotando boca abajo en el río. En ese tramo se encontró el sábado una zapatilla de la mujer y a media mañana del domingo una bata de andar por casa y la parte superior del chándal que llevaba cuando cayó al agua. Todas esas prendas han sido identificadas por la familia de María Teresa. La mañana de este lunes se han encontrado más prendas de ropa pero no pertenecían a la desaparecida.

VÍDEO: Tercer día de búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín del Rey Aurelio

VÍDEO: Tercer día de búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín del Rey Aurelio

D. O. / Guardia Civil

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Las tareas de rastreo han comenzado a las ocho y media de la mañana. En el dispositivo participan tres patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, dos de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, cuatro efectivos de Bomberos de Asturias, un dron del 112 Asturias, cinco efectivos de Cruz Roja, cinco voluntarios de Protección Civil, un jefe de zona de Bomberos de Asturias y un técnico del 112, además del teniente adjunto de la Guardia Civil de la comandancia de Langreo. En total, una treintena de especialistas participan en el rastreo.

Mal tiempo para los helicópteros

Las malas condiciones climatológicas han impedido por el momento que puedan volar los helicópteros, tanto de Bomberos como del Guardia Civil, que en los dos últimos días sí participaron en las labores de búsqueda.

Noticias relacionadas y más

La zona a cubrir nuevamente a cubrir por el dispositivo es amplia, va desde la casa de María Teresa, en La Güerta, hasta la presa de Soto de Ribera. Pese a que se está incidiendo mucho en peinar el río Silvestre, en ningún momento se descarta que la corriente haya podido arrastrar el cuerpo de María Teresa hasta aguas del Nalón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
  2. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
  3. Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
  4. Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
  5. La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
  6. Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
  7. Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual 'Noa' te contestará siempre y te dará cita médica
  8. Asturias y León se unen por la nieve: nace un frente común para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones (con 375.000 esquiadores y mil empleos)

Cuarta jornada de "exhaustiva" búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín: una treintena de personas prosiguen con el rastreo

Cuarta jornada de "exhaustiva" búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín: una treintena de personas prosiguen con el rastreo

Este Langreo está más vivo que nunca: victoria a domicilio para seguir creyendo (1-2)

El Club Rítmica Ares de Langreo triunfa en Madrid y Vitoria con grandes resultados y múltiples medallas

El Club Rítmica Ares de Langreo triunfa en Madrid y Vitoria con grandes resultados y múltiples medallas

Comienzan las obras de aparcamiento en La Felguera para paliar el problema en Valnalón, con el retorno de Duro a Langreo

Comienzan las obras de aparcamiento en La Felguera para paliar el problema en Valnalón, con el retorno de Duro a Langreo

De la mina a la hamburguesa: Turón educa su nueva identidad (y deja buen sabor de boca)

De la mina a la hamburguesa: Turón educa su nueva identidad (y deja buen sabor de boca)

Laviana celebrará las jornadas gastronómicas del cabritu con música y un festival de asturianía

Laviana celebrará las jornadas gastronómicas del cabritu con música y un festival de asturianía

Tercer día de búsqueda, sin éxito, de la mujer que cayó al río en San Martín: los equipos de rescate rastrearon hasta Las Caldas, en Oviedo

Tercer día de búsqueda, sin éxito, de la mujer que cayó al río en San Martín: los equipos de rescate rastrearon hasta Las Caldas, en Oviedo

Hidrográfica obliga a Lena y al Principado a corregir los vertidos de aguas residuales en Valgrande-Pajares (una petición acompañada de multa)

Hidrográfica obliga a Lena y al Principado a corregir los vertidos de aguas residuales en Valgrande-Pajares (una petición acompañada de multa)
Tracking Pixel Contents