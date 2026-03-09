Cuarta jornada de "exhaustiva" búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín: una treintena de personas prosiguen con el rastreo
Las tareas para localizar el cuerpo de María Teresa Pérez se centran el en río Silvestre y se extienden hasta Soto de Ribera
La cuarta jornada de búsqueda de María Teresa Pérez sigue sin dar los resultados que todos esperan, el hallazgo del cuerpo de la mujer que el pasado viernes cayó al agua del Río Silvestre, afluente del Salón, junto a su casa, en La Güerta, en la zona rural de San Martín del Rey Aurelio, cerca de El Entrego.
Los servicios de emergencia realizan este lunes una “exhaustiva” búsqueda en la zona más cercana a la vivienda de la mujer, Desde el punto donde fue arrastrada por la corriente del Silvestre hasta su desembocadura en el Nalón. Los buzos de Bombeos de Asturias y Cruz Roja recorren el cauce provisto de pértigas para ir sondeando el fondo y las orillas. Lo hacen en el tramo que el río discurre a cielo abierto y también en el interior del túnel por el que pasa el Silvestre en las inmediaciones del pozo Venturo, donde está instalado el puesto de mando avanzado.
Prendas de ropa
En ese tramo, a la altura de la localidad de Piñera, fue donde un Policía Local vio por última vez el cuerpo de María Teresa arrastrado por la corriente y flotando boca abajo en el río. En ese tramo se encontró el sábado una zapatilla de la mujer y a media mañana del domingo una bata de andar por casa y la parte superior del chándal que llevaba cuando cayó al agua. Todas esas prendas han sido identificadas por la familia de María Teresa. La mañana de este lunes se han encontrado más prendas de ropa pero no pertenecían a la desaparecida.
Las tareas de rastreo han comenzado a las ocho y media de la mañana. En el dispositivo participan tres patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, dos de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, cuatro efectivos de Bomberos de Asturias, un dron del 112 Asturias, cinco efectivos de Cruz Roja, cinco voluntarios de Protección Civil, un jefe de zona de Bomberos de Asturias y un técnico del 112, además del teniente adjunto de la Guardia Civil de la comandancia de Langreo. En total, una treintena de especialistas participan en el rastreo.
Mal tiempo para los helicópteros
Las malas condiciones climatológicas han impedido por el momento que puedan volar los helicópteros, tanto de Bomberos como del Guardia Civil, que en los dos últimos días sí participaron en las labores de búsqueda.
La zona a cubrir nuevamente a cubrir por el dispositivo es amplia, va desde la casa de María Teresa, en La Güerta, hasta la presa de Soto de Ribera. Pese a que se está incidiendo mucho en peinar el río Silvestre, en ningún momento se descarta que la corriente haya podido arrastrar el cuerpo de María Teresa hasta aguas del Nalón.
