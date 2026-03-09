Denuncian nuevos retrasos "injustificados" en la apertura de Valgrande-Pajares: la Asociación Nieve y Montaña pide la dimisión de la directora de Deportes

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que integra a empresarios, clubes y colectivos de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, ha denunciado los nuevos retrasos en la apertura de la estación lenense el pasado fin de semana. El colectivo explicó que el pasado sábado estación sufrió un retraso de una hora y media en su apertura a pesar de ser "un día sin viento y sin causa alguna para procurar dicho retraso", una situación que califican de "disfunción operativa" con "graves quebrantos económicos para los empresarios y concesionarios".

Uno de los telesillas, en Valgrande. / Valgrande-Pajares

Telesquís cerrados

La asociación denuncia que esta falta de rigor técnico ha convertido Valgrande-Pajares en el "hazmerreír del sector de la nieve en España", señalando directamente a la "absoluta inexperiencia" de la dirección general de Deportes del Principado. A los problemas de horario se suma el estado de los remontes: los telesquís de El Tubo y Fuente de la Reina, así como la cinta de debutantes de Cuitu Negru, "siguen sin repararse y sin ponerse en funcionamiento", mientras se desconoce si se ha movido un solo papel para la "necesaria modernización" de la red de nieve artificial. Según el colectivo, la gestión de la titular de Deportes, Manuela Eleazar Fernández —a quien acusan de enfrentarse al director de la estación y ningunear al personal— ha provocado que una temporada de nieve abundante, que debería haber sido un "balón de oxígeno para el Valle de Lena", acabe siendo un "verdadero desastre desde el punto de vista turístico y económico". La asociación ha pedido ya varias veces su dimisión.

Cámaras web

La asociación también tacha de "hecho gravísimo" la instrucción de mover las cámaras web para que apunten a aleros de edificios en lugar de a las pistas, lo que consideran una maniobra para evitar que se "fiscalice el trabajo diario" y una forma de "censura" que impide a los usuarios conocer el estado real del complejo antes de subir a Valgrande-Pajares. Los empresarios urgen al presidente Adrián Barbón y a la consejera de Cultura y Deportes, Vanessa Gutiérrez ,a que aparten a la Directora General de su cargo, subrayando que muchos usuarios ven los anuncios de inversiones en el complejo lenense como simples "cortinas de humo y publicidad vacía para ganar tiempo". Ante lo que consideran un "sectarismo inaceptable", reiteran su petición de una reunión urgente para frenar la deriva de unas instalaciones públicas que "se nutren con el dinero de todos los asturianos".