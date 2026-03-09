Detectar a tiempo la enfermedad renal: Alcer-Asturias impulsa una campaña de prevención que se iniciará en el Hospital Valle del Nalón

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer) de Asturias y la unidad de hemodiálisis del hospital Valle del Nalón desarrollarán este jueves en el centro sanitario langreano una campaña de prevención para "detectar precozmente la enfermedad renal y alertar sobre su impacto en los grupos de riesgo". Tras Langreo, la intención es llevar la campaña a otros hospitales de Asturias "con ilusión, compromiso y un mensaje claro: detectar a tiempo marca la diferencia".

La actividad se desarrollará en el vestíbulo del acceso principal al hospital, este jueves, coincidieron con el Día Mundial del Riñón. Será en horario de 11.00 a 13.00 horas. La prueba consistirá en una medición de creatinina y filtrado glomerular, mediante tiras reactivas, realizada por personal de enfermería de la unidad de hemodiálisis del hospital langreano.

"Esta prueba se realiza con un nuevo dispositivo que supondrá un gran avance para conocer el estado de los riñones", indicó Rogelio García, presidente de Alcer-Asturias. Las tiras de las que se dispone son limitadas, por lo que las pruebas se realizarán por orden de llegada.

Objetivo

"Creemos que es importante promover la detección temprana de la enfermedad renal crónica en pacientes de riesgo, aumentando la concienciación sobre la importancia del diagnóstico precoz y fomentando políticas de prevención y detección activa", aseguró García.