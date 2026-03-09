Mieres instalará dos aparcamientos seguros para bicicletas en el campus y la antigua estación del Vasco

Dos aparcamientos para bicicletas, ubicados en dos puntos claves del casco urbano de Mieres, en el campus universitario de Barredo y en la antigua estación del Vasco. Un proyecto con casi 80.000 euros de presupuesto, con el que se pretende reafirmar la "apuesta" del gobierno local "por la movilidad sostenible" en el concejo.

El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Promoción Económica que dirige Álvaro González, explicó que ya está a licitación (concurso público) el proyecto para la instalación de "dos aparcamientos seguros para bicicletas en el casco urbano de Mieres". Una actuación que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la comarca de la Montaña Central, financiado por fondos de la Unión Europea-NextGeneration EU. Álvaro González señaló que, "en concreto, estas obras permitirán instalar dos aparcamientos seguros para bicis, con al menos cinco plazas cada uno, en el entorno de la antigua estación del Vasco y en el campus". Una iniciativa, recalca, que "permite a Mieres seguir avanzando en su apuesta por el cicloturismo y la sostenibilidad".

Además, esta actuación permitirá "mejorar las infraestructuras y servicios públicos para fomentar el uso de la bicicleta como medio sostenible". La instalación, subraya el concejal, "complementa otros proyectos importantes como el Kilómetro Cero creado frente a la estación de Renfe o la apuesta por el Reto Territorio Minero, como iniciativa cicloturista pionera en nuestro país". Los nuevos aparcamientos suponen "seguir apostando por la estrategia del Ayuntamiento" para promover la movilidad "verde" y el cicloturismo en el concejo.

Catorce rutas

En este sentido, Mieres contará con 350 kilómetros de bicicleta de montaña (BTT) en 14 rutas que tendrán el sello de calidad “Bike Territory”, gracias a un acuerdo entre Ayuntamiento y Federación Española de Ciclismo. Una colaboración que supone "un salto de calidad para impulsar el cicloturismo y el BTT en el concejo". La marca de calidad "Bike Territory" es una iniciativa que impulsa la Federación para distinguir aquellos destinos, municipios y empresas comprometidas "con la excelencia en la promoción del turismo de bicicleta, la movilidad sostenible o la práctica del ciclismo deportivo y de competición".