De la mina a la hamburguesa: Turón educa su nueva identidad (y deja buen sabor de boca)

Turón fue durante más de un siglo sinónimo de minería. Ahora, el valle busca en su rico legado industrial la forma de rentabilizar turísticamente y culturalmente su sabrosa historia. La gastronomía forma parte de esta apuesta, con proyectos exitosos como “Bocamina” o las Jornadas del Pote, en ambos casos con proyección nacional. La ya denominada “cocina del carbón” está en auge y las nuevas generaciones están dispuestas a dar nuevos sabores a la receta.

En ese contexto, el pequeño Colegio Vega de Guceo, en el corazón de Turón, ha decidido que la mejor forma de entender esa nueva identidad es empezar por la base: la educación. Y hacerlo, además, desde edades tempranas. El alumnado de Educación Infantil acaba de poner el broche casi final a su proyecto de cocina con una experiencia que resume la filosofía del centro: "Aprender haciendo… y saboreando".

Estos días, las aulas salieron al patio para recibir una visita muy especial: la food truck de Brutal Caleya, el proyecto gastronómico de los mierenses Edu y Yaiza. Lejos de plantear la jornada como una simple exhibición, el equipo docente convirtió la actividad en una experiencia plenamente participativa. Los niños y niñas no fueron espectadores, fueron protagonistas. Cogieron comandas, eligieron ingredientes, diseñaron su propia hamburguesa y observaron cómo se organiza el trabajo en equipo en una cocina profesional sobre ruedas. Paso a paso, siguieron la elaboración del producto, comprendiendo que detrás de cada plato hay planificación, cooperación y responsabilidad.

"La actividad, adaptada a su edad, permitió trabajar competencias clave como la comunicación, la autonomía y la educación alimentaria", destaca el profesorado. También sirvió para cuestionar prejuicios. "Lo que a menudo se etiqueta como “comida basura” puede convertirse en una opción equilibrada cuando se elabora con productos de proximidad, ingredientes frescos y procesos cuidados", explican los alumnos tras el aprendizaje.

La hamburguesa, icono global, se transformó así en una herramienta pedagógica para hablar de hábitos saludables. La degustación final fue, más que un premio, la culminación natural de meses de experimentación en torno a la cocina: manipulación de alimentos, conocimiento de productos, trabajo por proyectos y aprendizaje vivencial.

Metodología

Un recorrido que no se queda en la anécdota, sino que forma parte de una metodología consolidada en el centro. Desde Infantil hasta los cursos superiores, el Colegio Vega de Guceo apuesta por proyectos "conectados con la realidad del entorno". En un valle que busca reinventarse sin renunciar a su historia, la escuela se convierte también en laboratorio de futuro. Si la minería forjó la identidad de Turón, ahora son la creatividad, la innovación y la cultura gastronómica las que ayudan a escribir un nuevo capítulo. El proyecto tendrá su gran cierre el viernes 13 de marzo, cuando el alumnado de Infantil abra su propio restaurante a las familias. Será la última parada de un viaje que empezó entre fogones de aula y que ha terminado demostrando que, incluso en un pequeño colegio de valle minero, se pueden cocinar grandes ideas.