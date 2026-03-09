El pozo Sotón conmemora el Día de la Mujer con conferencias sobre el trabajo femenino

El centro de experiencias y memoria de la minería del pozo Sotón acoge un ciclo de conferencias bajo el epígrafe "El trabajo femenino", en el marco de la programación de actos del Día de la Mujer.

Las actividades comienzan este martes 10 de marzo, a las 19.00 horas, con la charla "Coser para existir: moda, trabajo femenino y apariencia social en la Vetusta de La Regenta", a cargo de Marina Bargón García, doctora en Historia del Arte y profesora de la Universidad de Oviedo.

Tomará el relevo el martes 17 de marzo, a la misma hora, María del Pilar García Cuetos, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, que hablará de "Esas mujeres que se vestían por los pies. La lucha por los derechos de las mujeres vista desde el debate del uso de los pantalones y la indumentaria racional".