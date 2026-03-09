Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El pozo Sotón conmemora el Día de la Mujer con conferencias sobre el trabajo femenino

Marina Bargón García y María del Pilar García Cuetos, de la Universidad de Oviedo, participarán en el ciclo que empieza este martes 10 de marzo

El pozo Sotón, en San Martín.

El pozo Sotón, en San Martín. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

El Entrego

El centro de experiencias y memoria de la minería del pozo Sotón acoge un ciclo de conferencias bajo el epígrafe "El trabajo femenino", en el marco de la programación de actos del Día de la Mujer.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Las actividades comienzan este martes 10 de marzo, a las 19.00 horas, con la charla "Coser para existir: moda, trabajo femenino y apariencia social en la Vetusta de La Regenta", a cargo de Marina Bargón García, doctora en Historia del Arte y profesora de la Universidad de Oviedo.

Noticias relacionadas y más

Tomará el relevo el martes 17 de marzo, a la misma hora, María del Pilar García Cuetos, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, que hablará de "Esas mujeres que se vestían por los pies. La lucha por los derechos de las mujeres vista desde el debate del uso de los pantalones y la indumentaria racional".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
  2. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
  3. Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
  4. Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
  5. La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
  6. Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
  7. Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual 'Noa' te contestará siempre y te dará cita médica
  8. Asturias y León se unen por la nieve: nace un frente común para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones (con 375.000 esquiadores y mil empleos)

Denuncian nuevos retrasos "injustificados" en la apertura de Valgrande-Pajares: la Asociación Nieve y Montaña pide la dimisión de la directora de Deportes

Denuncian nuevos retrasos "injustificados" en la apertura de Valgrande-Pajares: la Asociación Nieve y Montaña pide la dimisión de la directora de Deportes

El pozo Sotón conmemora el Día de la Mujer con conferencias sobre el trabajo femenino

El pozo Sotón conmemora el Día de la Mujer con conferencias sobre el trabajo femenino

El Ayuntamiento de Langreo "reactiva" el hermanamiento con Güera para fortalecer lazos con el pueblo saharaui: "Impulsaremos nuevas acciones de cooperación"

El Ayuntamiento de Langreo "reactiva" el hermanamiento con Güera para fortalecer lazos con el pueblo saharaui: "Impulsaremos nuevas acciones de cooperación"

Laviana celebra la fiesta gastronómica del Cabritu con 18 restaurantes y mucha música, con "Tekila" y "Waykas"

Laviana celebra la fiesta gastronómica del Cabritu con 18 restaurantes y mucha música, con "Tekila" y "Waykas"

Detectar a tiempo la enfermedad renal: Alcer-Asturias impulsa una campaña de prevención que se iniciará en el Hospital Valle del Nalón

Detectar a tiempo la enfermedad renal: Alcer-Asturias impulsa una campaña de prevención que se iniciará en el Hospital Valle del Nalón

La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín se amplía hasta Trubia

La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín se amplía hasta Trubia

Cortes nocturnos hasta el día 11 de marzo en el túnel de El Padrún por las obras de modernización de la A-66

Cortes nocturnos hasta el día 11 de marzo en el túnel de El Padrún por las obras de modernización de la A-66

Exposición en Laviana sobre cultura urbana y skate con fotografías de David Vega

Exposición en Laviana sobre cultura urbana y skate con fotografías de David Vega
Tracking Pixel Contents