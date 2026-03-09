Recta final para la urbanización del parque de La Ería en Lena, ante la inminente apertura del nuevo centro de salud

El centro de salud de Pola de Lena tiene, desde hace unas semanas, fecha de apertura: el próximo lunes 16 de marzo. Por ello, también se ha acerado el proceso de urbanización de todo su entorno, unas obras impulsadas por el Ayuntamiento de Lena, y que transforman los principales accesos al ambulatorio, en la zona de La Ería, en un parque urbano. Estas obras también están en su recta final.

Los trabajos de urbanización comenzaron en diciembre, y contaban con un plazo de ejecución de cuatro meses. Es decir, se terminarán poco después que el centro de salud, edificio al cual en los últimos días se están llevando los equipos médicos necesarios para su apertura. Se trata, en ambos casos de proyectos muy esperados por los vecinos de Lena. Tras dos décadas de espera, el día 16 estará operativo.

La urbanización de la zona de La Ería, con su transformación en zona ajardinada y con accesos al centro de salud, suponen una inversión de medio millón de euros, que el Ayuntamiento obtuvo concurriendo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además, el gobierno local ya tiene planes para los locales que ocupa el viejo ambulatorio. Se pretende hacer del edificio un complejo de "dinamización social", siendo sede de los Servicios Sociales, un uso "compatible" con otras finalidades, valorándose entre ellas la de un espacio de coworking, con espacio para trabajadores y servicios comunes.