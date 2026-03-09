Recta final para la urbanización del parque de La Ería en Lena, ante la inminente apertura del nuevo centro de salud
El esperado ambulatorio se estrenará el 16 de marzo, y las obras de su entorno, impulsadas por el Ayuntamiento con medio millón, están terminándose
El centro de salud de Pola de Lena tiene, desde hace unas semanas, fecha de apertura: el próximo lunes 16 de marzo. Por ello, también se ha acerado el proceso de urbanización de todo su entorno, unas obras impulsadas por el Ayuntamiento de Lena, y que transforman los principales accesos al ambulatorio, en la zona de La Ería, en un parque urbano. Estas obras también están en su recta final.
Los trabajos de urbanización comenzaron en diciembre, y contaban con un plazo de ejecución de cuatro meses. Es decir, se terminarán poco después que el centro de salud, edificio al cual en los últimos días se están llevando los equipos médicos necesarios para su apertura. Se trata, en ambos casos de proyectos muy esperados por los vecinos de Lena. Tras dos décadas de espera, el día 16 estará operativo.
La urbanización de la zona de La Ería, con su transformación en zona ajardinada y con accesos al centro de salud, suponen una inversión de medio millón de euros, que el Ayuntamiento obtuvo concurriendo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Además, el gobierno local ya tiene planes para los locales que ocupa el viejo ambulatorio. Se pretende hacer del edificio un complejo de "dinamización social", siendo sede de los Servicios Sociales, un uso "compatible" con otras finalidades, valorándose entre ellas la de un espacio de coworking, con espacio para trabajadores y servicios comunes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
- Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
- La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
- Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
- Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual 'Noa' te contestará siempre y te dará cita médica
- Asturias y León se unen por la nieve: nace un frente común para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones (con 375.000 esquiadores y mil empleos)