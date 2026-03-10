La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín llega ya hasta Priañes por el Nalón: "Está bajando el caudal y llegamos a más zonas"

La búsqueda del cuerpo de María Teresa Pérez, la mujer que hace ya cinco días, el pasado viernes, cayó al río Silvestre en San Martín del Rey Aurelio, se amplía más cada jornada de rastreo. Los equipos de rescate llegaron este martes hasta el embalse de Priañes, un kilómetro al norte de Trubia siguiendo el curso del Nalón, entre Oviedo y Las Regueras.

Quinta jornada de búsqueda

En el operativo de la quinta jornada de rastreo participaron una treintena de personas, efectivos de Bomberos de Asturias, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y Policía Local que se organizaron para explorar de nuevo el río Silvestre, en la zona cercana a la casa de María Teresa, donde se cayó al agua, y recorrer el Nalón desde El Entrego, donde confluyen ambos ríos, hasta Priañes. Por medio, la presa de Soto de Ribera, que estos días ha mantenido abiertas tres de sus compuertas, por las que puede haber pasado el cuerpo de la mujer.

Durante la mañana de este martes, bomberos de los parques de Mieres, San Martín y La Morgal inspeccionaron dos puntos del río Silvestre señalados por la familia de la desaparecida. Los buzos ya habían estado allí pero con el descenso del caudal del río regresaron para volver a mirar. A poca distancia de la casa de María Teresa se encontró la otra zapatilla que la mujer llevaba cuando desapareció. La primera había aparecido días atrás. “Al bajar mucho el caudal porque ya no está lloviendo, hemos podido entrar con más profundidad en sitios de unos dos metros que estamos revisando para descartar que pueda estar allí”, explicó Miguel Ángel Pérez, jefe de zona del Servicio de Emergencias del Principado. Los buzos recorren una y otra vez el Silvestre desde casa de María Teresa hasta su desembocadura en el Nalón. Los bomberos retiran troncos del agua, inspeccionan pozas, miran todos los recovecos… Los buzos van siempre acompañados por tierra de personal de apoyo de Cruz Roja. Junto a ellos, en todo momento, familiares de la desaparecida.

Helicóptero y drones en el Nalón

En el Nalón, uno de los grandes ríos de Asturias, se están volcando medios terrestres y aéreos. “La consigna es que si el personal de tierra encuentra algún punto conflictivo, se llama al dron para que haga una visual; y a la inversa, si el dron localiza algo, el piloto lo geolocaliza y va el personal por tierra a comprobarlo”, detalló Pérez.

Uno de los principales problemas es la abundancia de vegetación en las orillas del río y la acumulación de material debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Los equipos de búsqueda se han encontrado con que “hay mucha vegetación en las márgenes y no se ve lo que hay debajo”. Además, el río tuvo mucho caudal desde el viernes “y es posible que haya dejado muchas basuras a los lados que no se pueden ver”. Los drones y un helicóptero de Bomberos de Asturias peinan la zona buscando cualquier indicio. La tarde del lunes, a última hora, un dron localizó en el río algo que resultaba extraño. Se avisó y acudieron los rescatadores, resultó ser un animal.

Cruz Roja

En el puesto de mando, instalado en el pozo Venturo, se coordinan todos los cuerpos involucrados en el operativo. Allí, Luis Pérez, coordinador de los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, destacó la intensidad del trabajo en esta quinta jornada: “Hacemos turnos para que los equipos no estén lo suficientemente cansados ni agobiados; vienen con ganas y fuerza”.

Pérez subrayó que, aunque las condiciones del río han mejorado, la seguridad es la prioridad absoluta para los voluntarios que trabajan en el agua. Para ello, “trabajan en parejas, amarrados, sujetos, siempre con una visual de un equipo de apoyo terrestre que nos transmite información continua”.

Además del rastreo físico, Cruz Roja mantiene un equipo de respuesta inmediata para brindar apoyo psicológico a la familia de la desaparecida.

Desaparecida desde hace cinco días

Van pasando los días y por ahora se han recuperado las dos zapatillas, una bata azul y la parte superior de un chándal de color rosa. Todas esas prendas las llevaba María Teresa Pérez, de 56 años, cuando el pasado viernes, alrededor de las siete y media de la tarde, se acercó al río Silvestre en el jardín trasero de su casa de La Güerta, en la zona rural de San Martín, cerca de El Entrego. Quería coger un cubo de agua pero la fuerza del río la arrastró. Un Policía Local de San Martín la vio pasar flotando boca abajo a poca distancia de la casa, en Piñera. Es ahí, en ese tramo, donde han aparecido todas las pendas y es el punto al que los buzos vuelven una y otra vez. Este miércoles lo harán de nuevo, seguirán rastreando kilómetros y kilómetros de río.