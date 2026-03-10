CC OO carga contra las "mentiras" que deterioran la imagen de la estación de Valgrande-Pajares: "Generan una alarma social falseada"

CC OO exigió este martes "responsabilidad institucional, respeto al trabajo del personal y el cese inmediato de las declaraciones y actuaciones que solo contribuyen a deteriorar la imagen" de la estación de Valgrande-Pajares y a "generar una alarma social falseada". El sindicato salía así al paso de las quejas de la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que integra a empresarios, clubes y colectivos vinculados a los complejos invernales asturianos y que denunciaron el lunes retrasos "injustificados" en la apertura de Pajares. CC OO replicó que el sindicato "continuará defendiendo el buen nombre" de la estación "frente a las mentiras y relatos interesados, como motor de dinamización económica y social para toda la comarca".

Los responsables del sindicato censuraron las declaraciones que "cuestionan la profesionalidad de la plantilla y la seguridad" de la estación. "Ante la situación de permanente descalificación y desprestigio que se viene produciendo en torno al funcionamiento de Pajares, CCOO manifiesta públicamente su indignación por las reiteradas declaraciones que, de forma irresponsable, cuestionan la capacidad y profesionalidad de la plantilla adscrita a esta instalación deportiva. Asimismo, el sindicato considera indecente y muy grave sembrar dudas sin ningún rigor técnico sobre la seguridad del complejo".

Para el sindicato, este tipo de manifestaciones, "realizadas de manera infundada y obviando deliberadamente los estrictos controles, pruebas y labores de mantenimiento" a los que se somete el complejo invernal, "dañan gravemente el buen nombre y el prestigio de Pajares al poner en duda un aspecto tan esencial como es la seguridad".

Trabajadores

"Generar incertidumbre", prosiguieron los responsables sindicales, "en este ámbito no solo perjudica a quienes desempeñan su trabajo con profesionalidad, experiencia y compromiso, sino que también daña la imagen de una instalación pública que forma parte del patrimonio deportivo y turístico de nuestra comunidad. Este tipo de actuaciones son una difamación intolerable y requeriremos a la Administración que tome las medidas oportunas frente a quienes, faltando a la verdad, dañan y ensucian el buen nombre de Pajares".

En este contexto, CC OO aseguró no entender "la posición de la dirección de Valgrande-Pajares cuando pone en entredicho aspectos relacionados con el funcionamiento seguro de la estación, sobre todo, teniendo en cuenta que es la propia dirección quien ostenta la responsabilidad última de autorizar la apertura de las instalaciones, una decisión que únicamente puede adoptarse cuando se cumplen todas las condiciones exigidas".

Comparecencia

Aludió el sindicato a "las palabras del propio director durante su comparecencia en la Junta General del Principado, el 11 de marzo de 2025, cuando, al ser preguntado por esta cuestión por uno de los diputados, afirmó que 'jamás se puede dudar de la seguridad de la estación, porque, si no, evidentemente, la estación no podría abrir'".

A juicio de CC OO, "estas palabras resultan esclarecedoras y evidencian la contradicción entre aquel posicionamiento y las dudas que ahora traslada al debate público. La situación se agrava cuando se pretende insinuar que esas supuestas carencias recaen sobre el personal, en un intento de eludir responsabilidades y generar confusión en la opinión pública".

CC OO expuso que "ya advirtió en su momento, con motivo de la destitución ilegal del coordinador de remontes y pistas, que finalmente rectificó la propia administración consciente del abuso, que Pajares se estaba gestionando como un cortijo, reclamando que se pusiera fin a una situación inadmisible dentro de una administración pública. Lamentablemente, el tiempo parece estar confirmando aquellas advertencias".

Reputación

También cargo el sindicato contra quienes, "de manera deliberada, dañan el prestigio de Valgrande-Pajares mediante afirmaciones falsas, que deberán responder por sus actuaciones. La difusión de informaciones interesadas o carentes de veracidad no puede quedar impune cuando lo que está en juego es la reputación de una instalación pública y el trabajo de su plantilla".

CC OO censuró "especialmente" al diputado Javier Jové (Vox), "quien ha convertido sus intervenciones sobre Pajares en un auténtico circo político, encadenando falsedades e insultos al amparo de la impunidad que le otorga su condición de diputado. Una actitud totalmente irresponsable e impropia de quien ostenta un cargo público y que resulta aún más esperpéntica confrontando su relato de embustes con la realidad de los hechos".