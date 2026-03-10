El colegio de Rioturbio y la ONG Expoacción, premiados como "Mierenses del año"

Es un año especial. No está quien fuera su gran impulsor, Laudelino Rodríguez "Tito", fallecido el pasado verano, así que los premios Mierense del Año tienen este 2026 un significado aún más especial, si cabe. En la entrega, que tendrá lugar el domingo 26 de abril se rendirá tributo a Rodríguez, conocido en todo el concejo de Mieres como "Tito", seudónimo con el que firmó ("Tito Rogar") durante muchos años las crónicas deportivas de su querido Caudal Deportivo, primero en el desaparecido diario "Región" y luego en LA NUEVA ESPAÑA. Los premios tienen como objeto el reconocimiento a aquellas personas, organismos o entidades que se hayan distinguido en la realización de acciones u obras de forma desinteresada en beneficio del concejo de Mieres y sus habitantes.

En su memoria, la junta directiva de Mierense del Año, que no ha nombrado aún sucesor de "Tito", ha seguido trabajando para poder conceder los galardones, que cumplen 53 ediciones. Los premiados se dieron a conocer este martes. Los Mierenses del Año 2026 son el Colegio Público de Rioturbio y la ONG Expoacción. Los nombres los dio a conocer la alcaldesa en funciones, Teresa Iglesias, que destacó "·la extraordinaria labor educativa y los maravillosos proyectos" desarrollados en el colegio de Rioturbio. Respecto a Expoacción les agradeció un trabajo "que ayuda a mantener el tejido social".

Premiados y miembros del jurado de los premios Mierenses del Año / D. O.

Un cole pequeño y una gran ONG

Ninguno de los premiados se esperaba el reconocimiento. La directora del colegio de Rioturbio, Carmen María Zapico, reconoció que estaban "en un sueño" porque "un premio así es muy importante para un colegio tan pequeño y con poca matrícula". El centro de Rioturbio tiene tan solo 40 alumnos pero, como afirmó Belén Osorio, profesora y coordinadora del proyecto "Turbioteca", por el que reciben el premio, "en coles pequeños también se pueden hacer grandes cosas".

Por su parte, David Santos, coordinador de Expoacción en la comarca del Caudal, subrayó que el reconocimiento les impulsa "a seguir trabajando". "Es un premio muy grande", aseguró el representante de la asociación, que en el Caudal está formada por 15 voluntarios que sirven de apoyo en distintos ámbitos (alimentación, ropa, calzado...) a una treintena de familias de Mieres, Lena y Aller.

Turbioteca

La Turbioteca del colegio de Rioturbio es una biblioteca escolar que ha trascendido las aulas para convertirse en un motor cultural y social de la localidad. Su éxito fue reconocido en 2025 en Gijón con el Premio María Elvira Muñiz, valorando su capacidad para dinamizar a una comunidad pequeña mediante actividades bien estructuradas y constantes.

La iniciativa, liderada por Belén Osorio y un equipo de 12 profesores, fomenta el encuentro intergeneracional y la solidaridad. A través de la lectura, el centro organiza desde juegos y encuentros con familias hasta proyectos de apoyo a los niños del Sáhara. El objetivo final, respaldado por su directora Carmen Zapico, es que la biblioteca sirva como un "punto de encuentro accesible" que integre a los niños y sus familias en la vida social de este antiguo barrio minero, viendo los libros como un pasaporte hacia el futuro.

Expoacción

Por su parte, Expoacción, es una organización voluntaria y sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que trabaja desde 2006 por la "inclusión social de personas en riesgo de exclusión", con especial enfoque en la infancia y las familias. La entidad ha logrado tejer una red de solidaridad que involucra a negocios locales, colegios y vecinos de Mieres para ofrecer atención integral, desde alimentos hasta inserción laboral.

El jurado ha subrayado su capacidad de respuesta ante crisis tanto locales como internacionales. Entre sus hitos recientes se encuentran las campañas navideñas de juguetes, el apoyo a 60 familias tras la pandemia, la ayuda a los afectados por el volcán de La Palma y la recogida de materiales para Ucrania. El premio destaca que Expoacción no solo ayuda materialmente, sino que fortalece el tejido social del concejo bajo el lema de Mark Twain: "La bondad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver".