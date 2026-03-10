El Hospital Valle del Nalón estrena una técnica de cirugía digestiva pionera en Asturias (realizada por vía oral y que permite una rápida recuperación)

El Hospital Valle del Nalón ha implantado una técnica quirúrgica pionera en la región en cirugía digestiva. En concreto, profesionales del complejo sanitario de Riaño han realizado con éxito la primera intervención en Asturias para reducir el tamaño del orificio de salida del estómago hacia el intestino delgado tras una cirugía bariátrica (como las asociadas al "bypass" gástrico) por "un procedimiento mínimamente invasivo que se practica por vía oral, mediante endoscopia, evita incisiones y cicatrices y favorece una recuperación más rápida del paciente", destacaron los responsables sanitarios.

Esta técnica, denominada reducción endoscópica transoral de la anastomosis (TORe, por sus siglas en inglés), es una de las intervenciones más empleadas para el tratamiento de la obesidad mórbida y ha demostrado ser altamente eficaz tanto para la pérdida de peso como para la mejora de enfermedades asociadas, como la diabetes tipo 2. Con el tiempo, algunas personas pueden desarrollar complicaciones funcionales relacionadas con los cambios anatómicos producidos por la cirugía, como la dilatación de la salida del estómago hacia el intestino, lo que ocasiona mayor riesgo de hipoglucemias.

De izquierda a derecha, Paloma Álvarez (Digestivo), Raúl Rodríguez Escobedo (Endocrinología), Ana López (Digestivo), Pablo Argüelles (Digestivo), Francisco Javier Zozaya Laregui, endoscopista externo, que acudió como experto en la técnica para apoyar en la realización de la misma. / Cedida por la Consejería de Salud

"Tras una cirugía bariátrica, hay veces que el paso del estómago al intestino queda demasiado grande y eso genera síntoma en el paciente. Genera molestias con sensación de sudoración, taquicardia, palpitaciones y pueden llegar incluso a perder el conocimiento. Se suele abordar con medidas dietéticas y tratamiento farmacológico, pero hay situaciones en las que necesitamos hacer algo más. Aquí se ha hecho una técnica para disminuir el calibre de ese paso al intestino y de una forma mínimamente invasiva, segura y eficaz", señaló el endocrinólogo Raúl Rodríguez.

Sin incisiones externas

Este nuevo procedimiento ofrece más seguridad, dado que se realiza mediante un endoscopio que se introduce por vía oral y permite colocar "suturas internas sin necesidad de incisiones externas" y posibilita "una recuperación muy rápida del paciente", destacó Pablo Argüelles, médico especialista en aparato digestivo. Con esta técnica, se ralentiza el paso de los alimentos, se controlan los síntomas asociados y aumenta la saciedad, lo que facilita la pérdida de peso.

El Hospital Valle del Nalón realizó esta intervención a finales de enero en una paciente que presentaba episodios recurrentes de hipoglucemia asociados al síndrome de "dumping" un trastorno que se produce cuando los alimentos pasan demasiado rápido desde el estómago hacia el intestino delgado y puede afectar de forma significativa a la calidad de vida tras un "bypass" gástrico. La operación, que duró unas dos horas, transcurrió sin complicaciones y la paciente fue dada de alta 24 horas después.

Evolución de la paciente

Los responsables sanitarios indicaron que la revisión realizada un mes más tarde confirmó una "excelente evolución clínica y la desaparición total de los síntomas". La endoscopia de control mostró también una reducción significativa del tamaño de la conexión quirúrgica entre el estómago y el intestino. "Después de la intervención la paciente estaba completamente asintomática y sin necesidad ya de los tratamientos que hasta este momento utilizaba", indicó Raúl Rodríguez, que añadió que la técnica empleada, "no es experimental, está implantada en otros sitios de España. Es la primera vez que se hace en Asturias y veremos después si otros centros se animan a su implantación o si podremos seguir nosotros con ello".

Por la izquierda, el médico de Digestivo, Pablo Argüelles; el endocrino, Raúl Rodríguez Escobedo; los médicos de Digestivo Paloma Álvarez, Ana López Mourelle y Benito Hermida; la enfermera Susana Uría; la médica de Digestivo, Marta Ramos y la directora de Atención Sanitaria y Salud Pública en la cuenca del Nalón, Sandra Charro. / M. Á. G.

La endoscopia terapéutica avanzada ha permitido "introducir nuevas opciones de tratamiento mucho menos invasivas". Hasta hace unos años, la única alternativa disponible era la cirugía revisional, una intervención compleja que implica volver a operar sobre un estómago previamente intervenido y que conlleva mayor riesgo quirúrgico y un periodo de recuperación más prolongado.

Equipo

Esta mejora ha sido posible gracias a la coordinación de un equipo multidisciplinar del centro hospitalario, integrado por Pablo Argüelles, Paloma Álvarez y Ana López Mourelle, especialistas del Servicio de Aparato Digestivo, junto con el endocrinólogo Raúl Rodríguez, responsable del seguimiento clínico de la paciente. También asistieron a la presentación de la novedosa técnica Benito Hermida, especialista en aparato digestivo; Susana Blanco, enfermera de endoscopias; Marta Ramos, especialista en aparato digestivo; y Sandra Charro, directora de Atención Sanitaria y Salud Pública del área sanitaria VIII (correspondiente al valle del Nalón).

La incorporación de estos procedimientos endoscópicos "sitúa el hospital de Riaño en una posición de referencia en el manejo de las complicaciones de la cirugía bariátrica y refuerza su capacidad para ofrecer tratamientos de vanguardia dentro del sistema sanitario público", señalaron los responsables de la Consejería de Salud.