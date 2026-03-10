IU de Mieres acusa al PP de generar un "culebrón sin pies ni cabeza" sobre la instalación de la caldera de biomasa en El Batán
Keti Rodríguez, de IU, critica la "falta de rigor" de los populares, señalando que es el gobierno local quien ha asegurado el futuro de la instalación
L. Díaz
IU de Mieres replica al PP del concejo por su "insistencia con un culebrón que no tiene ni pies ni cabeza", el de la instalación de la caldera de biomasa para la red de calor en El Batán. Según el partido que sustenta al gobierno local de Mieres, "es la planificación de este gobierno la que ha permitido que se garantice que Hunosa puede instalar esta caldera"
Según Keti Rodríguez, secretaria de organización de IU en el concejo, el PP "se ha instalado en la insolvencia y la falta de rigor. O mienten a sabiendas de que lo hacen, no sabemos lo que es peor".
Rodríguez subraya que “el PP ha pasado de sembrar la alarma por la supuesta pérdida de financiación de las obras del distrito de calor en Mieres a impulsar un culebrón que no tiene ni pies ni cabeza. Contaron una mentira -que Mieres iba a perder la subvención europea- y en vez de pedir disculpas por la denuncia 'fake', han optado por emprender una huida hacia adelante", lanzando "una polémica falsa contra el gobierno como cortina de humo”, lamentó la responsable de IU.
Según la coalición de izquierdas, "ha sido precisamente la planificación del gobierno de Mieres la que garantiza que Hunosa pueda instalar la caldera de biomasa en El Batán". El PP, subraya, "debería saber que el nuevo PGO garantiza precisamente nuevos usos industriales y empresariales en este espacio, para que pueda llevarse a cabo con todas las garantías". “La realidad", añade Rodríguez, "es que gracias al compromiso del equipo de gobierno, la ciudad contará con un distrito de calor similar al de las ciudades europeas más avanzadas. Esa es la realidad que el PP no quiere asumir”, señaló Queti Rodríguez.
Desde IU afirman que "sabemos que se acercan las elecciones y que algunos buscarán con desesperación titulares llamativos, sobre todo después de llevar unos años en el Senado sin acordarse de Mieres" (en referencia a José Manuel Rodríguez), pero "les animamos a que dediquen su esfuerzo a proponer propuestas interesantes para el concejo y no pierdan el tiempo generando bulos y contando mentiras”.
