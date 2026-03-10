Es por Langreo pide estudiar la externalización del servicio de reparación de los vehículos municipales ante "las averías constantes"

La formación Es por Langreo plantea al Ayuntamiento de Langreo que sopese "la externalización del servicio de taller municipal" para la reparación y mantenimiento de los vehículos del Consistorio "ante la ineficacia del modelo actual".

Es por Langreo tiene previsto registrar una petición urgente para auditar el servicio de taller y mantenimiento del parque móvil municipal, ante lo que considera un "despilfarro continuado" de dinero público. La formación denuncia "un círculo vicioso insostenible: el Ayuntamiento compra maquinaria nueva que, en cuestión de meses, queda inoperativa debido a la falta de medios y a la carencia de personal capacitado para el mantenimiento de tecnología moderna".

Para la formación, la situación ha llegado a "un punto de no retorno, siendo la crisis en la recogida de basuras el síntoma más grave y evidente de este colapso estructural. Los vehículos de recogida, esenciales para la higiene y salubridad del concejo, sufren constantes averías que el taller municipal no puede resolver con celeridad y eficacia, dejando a los barrios desatendidos".

Externalización

Ante la "ineficacia demostrada", Es por Langreo insta al gobierno local a "ser valiente y realista. Si el servicio municipal no puede garantizar la operatividad de la flota, debe evaluarse otra vía. Estamos cansados de ver cómo se invierten grandes cantidades de impuestos en vehículos que, al poco tiempo, parecen chatarra". Y añaden: "Si el Ayuntamiento no cuenta con los medios técnicos o el personal con la especialización adecuada para atender esta maquinaria, la responsabilidad del equipo de gobierno es explorar alternativas, incluida la externalización del servicio de mantenimiento a empresas especializadas", exponen los responsables de la formación.

En concreto, la formación pide una auditoría de rentabilidad para "comparar el coste real que está suponiendo el actual taller municipal, incluyendo recambios mal gestionados y vehículos parados, frente al coste de una gestión externalizada con garantías de operatividad"; una evaluación de competencias para "identificar las lagunas en la formación del personal actual y determinar si el problema es de medios materiales o de una estructura de trabajo obsoleta"; y un plan de rescate de la flota para "medir qué porcentaje de los vehículos nuevos están parados actualmente y qué inversión requiere su recuperación inmediata para normalizar servicios como la recogida de residuos".

Es por Langreo insiste en que el "objetivo es uno solo, que los servicios públicos no se vean interrumpidos por una mala gestión mecánica", ya que "no se puede permitir que el contribuyente pague el vehículo, pague el taller y, al final, se quede sin servicio de basura porque el camión está estropeado en un taller que no funciona".