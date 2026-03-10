Mieres se pone en marcha: el Ayuntamiento organiza rutas a pie gratuitas para luchar contra la soledad no deseada
Las actividades se realizarán durante los meses de marzo y abril
El Ayuntamiento de Mieres organizará rutas a pie por el concejo en el marco del programa municipal contra la soledad no deseada "Mieres Contigo". Tras el "éxito de las primeras actividades" del programa, se pone en marcha esta nueva iniciativa que se desarrollará de forma semanal en marzo y abril y que "pretende convertir estos paseos en un espacio de encuentro para caminar, disfrutar del entorno y compartir momentos", indicó la edil de Derechos Sociales, Teresa Iglesias.
"Queremos seguir ofreciendo alternativas para crear lazos, impulsar relaciones y generar actividad entre las personas mayores del concejo", expuso la edil, que incidió en la importancia de afrontar la soledad no deseada "con medidas y propuestas que generen interés y animen a compartir momentos y espacios".
Actividad gratuita
"Caminando contra la soledad" es una actividad gratuita que requiere inscripción previa a través del teléfono 618461610 o el mail bosquemagicoeh@gmail.com. El viernes 20 de marzo, a las 10.30 horas se realizará la Ruta Ferrocarril Baltasara; el martes 24 de marzo (10.30 horas), la Ruta Virgen de la Cuarentena; el lunes 30 de marzo (10.30 horas), la Ruta Los Pioneros de Mieres; el martes 7 de abril (9.45 horas), la Ruta Baíña; el viernes 17 de abril (9.30 horas), la Ruta El Pedroso; el lunes 20 de abril (10.15 horas), la Ruta de Bustiello; y el martes 28 de abril (9.30 horas), la Ruta Barrios que Conectan.
Suscríbete para seguir leyendo
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
- Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
- La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
- Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
- Asturias y León se unen por la nieve: nace un frente común para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones (con 375.000 esquiadores y mil empleos)
- Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
- Comienzan las obras de aparcamiento en La Felguera para paliar el problema en Valnalón, con el retorno de Duro a Langreo