Mieres se pone en marcha: el Ayuntamiento organiza rutas a pie gratuitas para luchar contra la soledad no deseada

El Ayuntamiento de Mieres organizará rutas a pie por el concejo en el marco del programa municipal contra la soledad no deseada "Mieres Contigo". Tras el "éxito de las primeras actividades" del programa, se pone en marcha esta nueva iniciativa que se desarrollará de forma semanal en marzo y abril y que "pretende convertir estos paseos en un espacio de encuentro para caminar, disfrutar del entorno y compartir momentos", indicó la edil de Derechos Sociales, Teresa Iglesias.

"Queremos seguir ofreciendo alternativas para crear lazos, impulsar relaciones y generar actividad entre las personas mayores del concejo", expuso la edil, que incidió en la importancia de afrontar la soledad no deseada "con medidas y propuestas que generen interés y animen a compartir momentos y espacios".

Actividad gratuita

"Caminando contra la soledad" es una actividad gratuita que requiere inscripción previa a través del teléfono 618461610 o el mail bosquemagicoeh@gmail.com. El viernes 20 de marzo, a las 10.30 horas se realizará la Ruta Ferrocarril Baltasara; el martes 24 de marzo (10.30 horas), la Ruta Virgen de la Cuarentena; el lunes 30 de marzo (10.30 horas), la Ruta Los Pioneros de Mieres; el martes 7 de abril (9.45 horas), la Ruta Baíña; el viernes 17 de abril (9.30 horas), la Ruta El Pedroso; el lunes 20 de abril (10.15 horas), la Ruta de Bustiello; y el martes 28 de abril (9.30 horas), la Ruta Barrios que Conectan.