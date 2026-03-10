El plan de vías de Langreo abre una "puerta" a Valnalón: el parque tecnológico y el Museo de la Siderurgia contarán con un nuevo acceso peatonal

Valnalón contará con un nuevo acceso peatonal gracias a las obras de urbanización de los terrenos liberados por las vías en La Felguera. Los trabajos para la construcción del futuro bulevar incluirán también la limpieza del frente de los edificios históricos de la antigua fábrica de Duro que dan a la calle Pepita Fernández Duro, que discurren paralelos a la nueva calle.

El avance de las obras de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento de las vías de la línea de ancho métrico, antigua Feve, Gijón-Laviana en La Felguera, supuso, hace una semana, el inicio de los cortes de tráfico programados en el distrito de La Felguera para la construcción del futuro bulevar. La circulación en la calle Pepita Fernández Duro quedó cerrada al tráfico, según lo previsto por el gobierno local y el Principado, durante un período de tres meses.

Bulevar

La planificación de la urbanización incluye, a la altura de Valnalón, un gran bulevar de 500 metros de largo con un paseo central peatonal de anchura variable entre los 12,5 y 14,5 metros, flanqueado por jardineras corridas que actuarán como barrera natural frente al tránsito rodado. El pavimento será de materiales ecológicos para reducir la contaminación, alternando diferentes tonalidades cromáticas para delimitar los usos. Finalmente, en el entorno de la antigua estación de Feve en La Felguera se construirá un parque público con amplios espacios verdes que servirá como pulmón para el barrio.

Además, a esos trabajos, se sumará, según explicaron fuentes municipales, la construcción de un nuevo acceso peatonal a Valnalón, que facilitará la integración de la ciudad industrial y tecnológica en la trama urbana de Langreo. Esta nueva entrada peatonal implica el derribo de un muro del perímetro de la antigua fábrica, a la altura de la confluencia de la calle Melquíades Álvarez y la avenida de Gijón. Esta nueva entrada dará acceso directo a Museo de la Siderurgia (ubicado en el refrigerante de la antigua fábrica) y al centro de empresas de Valnalón.

También se intervendrá para limpiar las fachadas de ladrillo visto de los edificios de la antigua factoría, utilizados hoy como sede de espacios empresariales y equipamientos docentes.

El frente de fachadas de los edificios de la antigua fábrica. / M. Á. G.

La obra de urbanización de los terrenos del soterramiento cuenta con una inversión de 9,3 millones de euros y está cofinanciada por el Fondo para la Transición Justa. Los trabajos comenzaron oficialmente el pasado mes de octubre y tienen un plazo de ejecución total de 15 meses. Se desarrollan sobre una superficie de 55,4 hectáreas a lo largo de más de dos kilómetros. El reto principal es la cohesión definitiva del casco urbano de La Felguera, eliminando la fractura histórica que suponían las vías del tren y consolidando un nuevo eje de unión con el distrito de Sama a través de un diseño moderno y accesible.

Nuevo espacio urbano

El nuevo espacio urbano se inicia en la zona de la nueva estación de Sama-Los Llerones. En esa zona, una nueva glorieta permitirá conectar de forma directa las calles La Unión y José Álvarez Valdés, viales que hasta ahora permanecían aislados entre sí. A partir de este punto, se construirá un paseo de 600 metros de longitud destinado al uso compartido de peatones y ciclistas, la vía tendrá iluminación, arbolado y mobiliario urbano para el descanso. Este trayecto seguirá el antiguo trazado ferroviario en forma de "S" e integrará un nuevo vial transversal contiguo al cuartel de la Guardia Civil, aprovechando además para mejorar el entorno de los edificios próximos mediante trabajos de ajardinamiento que dignifiquen las fachadas traseras que daban a las vías.