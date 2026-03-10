Treinta especialistas siguen buscando por quinto día a María Teresa Pérez, la vecina de San Martín que cayó al río

Treinta especialistas siguen buscando este martes 10 de marzo a María Teresa Pérez, la mujer de 56 años que el pasado viernes cayó al río Silvestre, afluente del Nalón, en San Martín del Rey Aurelio. La búsqueda se está realizando entre su casa, en La Güerta, cerca de El Entrego, hasta la zona de Trubia. En el rastreo de este martes, se ha hallado una segunda zapatilla, perteneciente a la mujer, cerca de donde ya se halló parte de su ropa.

Tal y como detallaron los participantes en el dispositivo, están participando en la búsqueda seis efectivos de Bomberos de Asturias, además del jefe de zona de Bomberos; tres patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil; dos patrullas de la Policía Local de San Martín; cinco efectivos de Cruz Roja; seis voluntarios de Protección Civil, además de especialistas del helicóptero del 112 Asturias, una treintena de personas en total.

Desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) señalan que, a lo largo de la jornada, tienen previsto revisar un pozo del río Silvestre "indicado por la familia", además de todo el cauce del arroyo hasta su desembocadura en el Nalón. También se rastreará a pie por las márgenes del Nalón desde Carrocera, donde desemboca el Silvestre, hasta Riaño. Con drones se realizará al rastreo desde Soto de Ribera aguas arriba, y con el helicóptero, desde Soto de Ribera aguas abajo.

Ya este lunes los técnicos empezaron a barajar la posibilidad de que el cuerpo sobrepasara la presa de Soto de Ribera, y fuera arrastrado aguas abajo por el Nalón. Tres de las compuertas del embalse de la térmica de Soto de Ribera han permanecido abiertas en los últimos días y río abajo se ha acumulado mucho material, según explicó Miguel Ángel Pérez, responsable del Servicio de Emergencias del Principado en el operativo.

D.O.

El área de búsqueda se ha dividido en cinco sectores. El primero de ellos va desde la vivienda de María Teresa, donde cayó al río Silvestre, hasta la desembocadura de este arroyo en el Nalón. El resto de sectores son ya en aguas del Nalón, desde El Entrego hasta Trubia.

Búsqueda exhaustiva

Durante la mañana de este martes, miembros de Bomberos de Asturias y del equipo de respuesta de emergencias de Cruz Roja desarrollaron siguieron buscando en la zona del río Silvestre. Los buzos recorrieron el cauce provistos de pértigas para ir sondeando el fondo y las orillas.

En ese tramo, a la altura de la localidad de Piñera, fue donde un Policía Local vio por última vez el cuerpo de María Teresa la noche del viernes arrastrado por la corriente y flotando boca abajo en el río. Todo indica que la mujer ya había fallecido. En esa zona se encontró el sábado una zapatilla y a media mañana del domingo una bata de andar por casa y la parte superior del chándal que llevaba cuando cayó al agua. Todas esas prendas han sido identificadas por la familia de María Teresa. Lunes y martes se encontraron más prendas de ropa, pero no pertenecían a la desaparecida.

Trágico accidente

El operativo de rescate va sumando horas y días sin resultados. Todo comenzó la tarde-noche del pasado viernes. María Teresa Pérez Fernández, de 56 años, se acercó al riachuelo, el arroyo Silvestre, que discurre por la parte trasera de su casa. Las fuertes lluvias habían provocado que aumentase considerablemente el caudal del arroyo, que bajaba con mucha fuerza. Un gesto rutinario, el de meter un cubo de agua en al cauce, acabó en tragedia. La fuerza del cauce arrastró a María Teresa, natural de Villaviciosa, que vivió años en Barcelona y residía en San Martín desde hace unos tres años. Fue una de sus hijas la que dio la voz de alarma. Llamó al 112 Asturias alertando de que su madre se había caído al río y no la veían. Desde entonces, se la ha buscado por el río, por el Silvestre y el Nalón, por las orillas, desde el aire, con drones y helicópteros. No se ha logrado dar con ella todavía, pero se insistirá hasta que se consiga.