Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones

Agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias han investigado a una mujer, vecina del concejo de San Martín del Rey Aurelio, como presunta autora de un delito de homicidio por imprudencia tras su implicación en un atropello ocurrido en el casco urbano de la localidad de Blimea, en el que falleció una mujer que cruzaba la calle.

El siniestro vial se produjo en la tarde del 22 de enero de 2025 en una calle del casco urbano de la localidad de Blimea, en San Martín del Rey Aurelio. "Un turismo conducido por una joven atropelló a una mujer de 72 años que cruzaba correctamente por un paso de peatones señalizado, resultado esta última fallecida y produciéndose daños materiales en el vehículo implicado", explicó la Guardia Civil.

Las primeras diligencias fueron realizadas por la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, que aseguró la zona, reguló el tráfico y llevó a cabo las actuaciones iniciales. Posteriormente, a principios de octubre del pasado 2025, la Policía Local solicitó la colaboración del Sector de Tráfico de Asturias de la Guardia Civil, con "el fin de que personal especializado pudiera participar en la realización de una reconstrucción técnica del siniestro vial y determinar las causas".

Un agente, tomando fotografías en el lugar de los hechos. / Guardia Civil

Las actuaciones desarrolladas por el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) ubicado en Gijón, "concluyeron con fecha 20 de febrero de 2026, derivándose de las mismas la investigación de la conductora del vehículo implicado en el atropello como supuesta autora de un delito de homicidio por imprudencia, siendo esta, una mujer de 28 años y vecina de San Martín del Rey Aurelio. Los informes técnicos y las diligencias complementarias fueron remitidos al Tribunal de Instancia de Laviana Sección Civil y de Instrucción", señaló la Guardia Civil.

"La coordinación entre ambos cuerpos y la profesionalidad de los agentes intervinientes han permitido una investigación eficaz y rigurosa, así como el esclarecimiento completo de las causas que provocaron el siniestro vial", añadieron las mismas fuentes.

Mediciones en el lugar del suceso. / Guardia Civil

La mujer fallecida fue Margarita Rubio Sánchez, la vecina de 71 años de edad, "una vecina de toda la vida, una persona muy querida a la que conocía todo el mundo", se lamentaban entonces los blimeínos. Aunque había nacido en La Sartera, en Laviana, Margarita, como la conocían todos, pasó la mayor parte de su vida en Blimea. La mujer cruzaba la Avenida de la Libertad a la altura del número 20, a apenas 200 metros de su casa, en una de las barriadas del centro de Blimea, en la plaza de Secundino Miranda.

Recomendación

La Guardia Civil expuso que el sector de Tráfico de Asturias "recuerda que los peatones forman parte de los usuarios vulnerables, ya que la falta de protección física frente a un vehículo aumenta la gravedad de las lesiones en caso de atropello. Se insiste en la importancia de adaptar la velocidad a la señalización y a las condiciones de la vía, mantener una atención permanente a la conducción y extremar la precaución ante la presencia de peatones en pasos señalizados o en calles con tránsito elevado, contribuyendo así a su protección y a la reducción de la siniestralidad vial".