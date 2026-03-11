La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín se intensifica entre El Entrego y Riaño

La sexta jornada de búsqueda de María Teresa Pérez, la mujer que el pasado viernes cayó al río Silvestre, afluente del Nalón, junto a su casa en La Güerta, en la zona rural de San Martín del Rey Aurelio, cerca de El Entrego, se centra este miércoles en el cauce del Nalón entre El Entrego, donde se unen ambos ríos, y Riaño, en el límite de los concejos de Langreo y Oviedo.

Operativo de búsqueda de María Teresa Pérez, la mujer que cayó al río en San Martín del Rey Aurelio / D. O.

De El Entrego a Riaño

El dispositivo de búsqueda recorre localidades como El Entrego, Ciaño, Sama o La Felguera. Se trata de una zona muy urbanizada e industrial, con numerosos puentes para sortear el río, lo que dificulta el vuelo de los helicópteros, por lo que se ha optado por drones, tanto de la Guardia Civil como de Bomberos de Asturias, que recorren el río intentando localizar el cuerpo de la mujer de 56 años. Por tierra, los voluntarios de Protección Civil otean el río desde los paseos fluviales. En caso de que el piloto que maneja el dron vea algo sospechoso se avisa inmediatamente al puesto de mando, instalado en el pozo Venturo, y hasta el lugar se trasladan los rescatadores para comprobarlo.

Helicópteros

El área de rastreo es mucho más amplia ya que el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) sobrevuela el Nalón en la zona de Las Caldas, Priañes y Trubia.

En el dispositivo de esta sexta jornada de búsqueda participan el teniente adjunto de la comandancia de la guardia Civil de Langreo, tres patrullas de Seguridad Ciudadana del Instituto Armado, dos efectivos del Grupo de Montaña (GREIM), también de la guardia Civil, el jefe de zona, un técnico y cuatro miembros d eBomberos de Asturias, tres agentes de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, cuatro de Cruz Roja y cinco voluntarios de protección Civil.

A lo largo de la jornada está previsto que se incorpore a la búsqueda el equipo Pegaso, el helicóptero de la Guardia Civil de tráfico.

Hasta el momento solo se han encontrado las dos zapatillas, una bata azul y la parte superior de un chándal de color rosa. Todas esas prendas las llevaba María Teresa Pérez, de 56 años, cuando el pasado viernes, alrededor de las siete y media de la tarde, se acercó al río Silvestre en el jardín trasero de su casa de La Güerta, en la zona rural de San Martín, cerca de El Entrego. Quería coger un cubo de agua pero la fuerza del río la arrastró. Un Policía Local de San Martín la vio pasar flotando boca abajo a poca distancia de la casa, en Piñera. Es ahí, en ese tramo, donde han aparecido todas las pendas y es el punto al que los buzos vuelven una y otra vez. Ese miércoles la búsqueda se ha centrado en el Nalón.