La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín se extiende ya por 70 kilómetros de los cauces del Silvestre y el Nalón

Los equipos de rescate que buscan el cuerpo de María Teresa Pérez, la mujer de 56 años que el pasado viernes cayó río Silvestre, en San Martín del Rey Aurelio, al ir a coger un cubo de agua junto a su casa, rastrean ya un total de 70 kilómetros de cauces, entre el Silvestre y el Nalón. Los rastreadores llegaron este miércoles hasta Vega de Anzo, en el concejo de Grado. Pese a todo, no hay resultados. El operativo, se suspendió a las siete de la tarde por falta de luz y se reanudará a las ocho y media de la mañana de este jueves.

El Río Silvestre

Durante la sexta jornada de búsqueda, el operativo realizó un nuevo reconocimiento del río Silvestre, desde el punto en la que la mujer fue arrastrada hasta su desembocadura en el Nalón, en Carrocera. En ese tramo aparecieron en los últimos días varias prendas de ropa que llevaba María Teresa al caer al agua, las zapatillas, una bata y la parte superior de un chándal. Después de que los buzos recorriesen insistentemente en los últimos días esos aproximadamente 4 kilómetros de río, la búsqueda se centra ahora en el Nalón, el principal sistema fluvial asturiano.

Ampliación de la búsqueda

Los puntos clave, en los que más se incide es en las presas, son lo que divide los tramos de búsqueda. Primero se amplió la búsqueda hasta la presa de Soto de Ribera, que mantiene parte de sus compuertas abiertas desde hace días, por lo que el cuerpo de María Teresa podría haber seguido río abajo. La siguiente ampliación del área de búsqueda fue hasta el embalse de Priañes, en Trubia (Oviedo) y este lunes ya se llegó hasta la pequeña presa de Vega de Anzo, ya en el concejo de Grado.

Desde el punto en que María Teresa fue arrastrada por el río hasta ese punto del Nalón en Grado, hay una distancia, siguiendo el cauce, de unos 70 kilómetros -por carretera son unos 50 kilómetros- Los cuatro primeros del río Silvestre y el resto ya del Nalón. Si la búsqueda siguiese hasta el mar, hasta la desembocadura del Nalón en San Esteban (Pravia), habría que sumar más de 30 klómetros.

El dispositivo incidió este miércoles especialmente en el cauce del Nalón entre El Entrego, donde se unen ambos ríos, y Riaño, en el límite de los concejos de Langreo y Oviedo. Se trata de una zona muy urbanizada e industrial, con numerosos puentes para sortear el río, lo que dificulta el vuelo de los helicópteros, por lo que se ha optado por drones, tanto de la Guardia Civil como de Bomberos de Asturias, que recorren el río intentando localizar el cuerpo de la mujer de 56 años. Por tierra, los voluntarios de Protección Civil otean el río desde los paseos fluviales. En caso de que el piloto que maneja el dron vea algo sospechoso se avisa inmediatamente al puesto de mando, instalado en el pozo Venturo, y hasta el lugar se trasladan los rescatadores para comprobarlo.

En el dispositivo de la sexta jornada de búsqueda participaron el teniente adjunto de la comandancia de la guardia Civil de Langreo, cinco patrullas de Seguridad Ciudadana del Instituto Armado, dos efectivos del Grupo de Montaña (GREIM), también de la guardia Civil, el jefe de zona, un técnico y cuatro miembros de Bomberos de Asturias, tres agentes de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, cuatro de Cruz Roja y cinco voluntarios de protección Civil.

Hasta el momento solo se han encontrado prendas que la mujer llevaba cuando cayó al río. Un Policía Local de San Martín la vio pasar flotando boca abajo a poca distancia de la casa, en Piñera, lo que para los equipos de rescate supone la certeza de que María Teresa está en el río y por eso no dejarán de buscarla.