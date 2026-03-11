La Caja de Resistencia de Mieres contra la censura ofrece este sábado la obra teatral "La villana de Getafe"

Caja de Resistencia, el ciclo cultural del Ayuntamiento de Mieres contra la censura en la cultura, tiene este próximo sábado 14 de marzo una nueva cita. Será con la obra de teatro “La villana de Getafe”, de Marcos Toro, una obra "víctima del acoso e intento de censura" por ser consideradas algunas partes de la representación “actos de insinuación sexual y de perversidad”.

Se trata de un texto de Lope de Vega, "más vigente que nunca", explica la concejala de Cultura Nuria Ordóñez, una obra que tiene como tema central el "galanteo impropio" entre un noble madrileño y la villana Inés de Getafe, poniendo de manifiesto los prejuicios entre clases sociales y "la verdad de los sentimientos a través de una relación absolutamente inusitada para los parámetros sociales de la época". “La villana de Getafe” es una obra que nunca había salido hasta ahora de Madrid. Este sábado, a las 20.00 horas, podrá verse en el auditorio Teodoro cuesta con el ciclo Caja de Resistencia. La entrada es libre hasta completar aforo.

Caja de Resistencia es una propuesta que nació "con el objetivo de impulsar la solidaridad, garantizar la libertad y apoyar a los trabajadores del sector cultural y que se ha convertido en una referencia como espacio seguro para que la industria cultural pueda desarrollarse en libertad". “Apoyar la cultura y la libertad de expresión es fundamental para que una sociedad crezca con identidad y pensamiento crítico”, señaló Nuria Ordóñez, que dejó claro que “aquí siempre nos van a encontrar, en defensa de la libertad, porque la cultura es el alma de un pueblo y sin ella perdemos nuestra identidad. Mieres ha sido, es y será siempre territorio libre de censura”.