Comienza la obra de ampliación del sistema de saneamiento en Lada: beneficiará a 584 habitantes y evitará vertidos a los ríos La Raposa y Montés
El proyecto incluye 1.473 metros de colector y 76 pozos de registro.
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha iniciado la obra de ampliación del sistema de saneamiento del distrito langreano de Lada con una inversión de 751.289 euros. La actuación, que beneficiará a 584 habitantes, "ayudará a mejorar la calidad de las aguas del río La Raposa y río Montés y el entorno medioambiental de la zona", destacó el Principado.
El proyecto evitará los vertidos directos a los dos citados ríos desde las poblaciones rurales de Pedrea, Fontoria, Cimalavilla, El Pontón, La Granda y Castañéu mediante su conexión a la red de saneamiento. Se ejecutarán 1.473 metros de colector y 76 pozos de registro que llevarán las aguas residuales a la red principal. Una vez finalizados los trabajos, se pavimentarán 1,3 kilómetros de viales afectados por las obras.
Servicio básico
"Esta obra supondrá un importante avance en un servicio básico esencial y en la protección del entorno natural, además de reforzar el compromiso del Gobierno de Asturias con la cohesión territorial y la prevención de problemas ambientales, al asegurar infraestructuras modernas y fiables en zonas rurales", resaltaron los responsables regionales.
El del río Montés era un problema ambiental que los vecinos de Lada llevaban muchos años padeciendo. En 2010, llegó a impulsarse un proyecto de saneamiento, pero problemas burocráticos y la crisis económica acabaron por aparcarlo. En 2022, los vecinos de Lada, hartos de malos olores, de la falta de limpieza y de que las aguas fecales fueran directamente a este cauce, empezaron a movilizarse. Las distintas administraciones intervinieron. Ayuntamiento, Principado y Confederación Hidrográfica colaboraron para impulsar un proyecto, licitado después por el Gobierno regional.
