Entra en servicio el aparcamiento de Soto de Agues, ya reformado y que cuenta con 23 plazas más

El aparcamiento de Soto de Agues (Sobrescobio), muy utilizado a lo largo de todo el año a causa de la alta afluencia de senderistas que utilizan la Ruta del Alba, ya ha entrado en servicio. El grueso de las obras ya se han terminado, con el resultado de que la zona de estacionamiento se ha reordenado y modernizado, permitiendo aumentar su capacidad en 23 plazas. El coste de las obras ascendió a algo más de 400.000 euros.

Tal y como señaló el alcalde coyán, Marcelino Martínez, "el aparcamiento ya está disponible desde hace unas semanas", sin embargo, las obras todavía no se dan por terminadas porque faltan algunos remates, relacionados con la "conexión de las placas solares" instaladas sobre algunas de las plazas de estacionamiento con la pista deportiva, anexa al parking.

Al concurso público para ejecutar la reforma y ampliación del aparcamiento de Soto de Agues se presentaron una decena de empresas de todo el país. La elegida fue finalmente la compañía Ensilectric, que ejecutó las obras por 407.461 euros. Cuando salieron a contratación, el regidor subrayó que la reforma del aparcamiento supondría una ganancia de "23 plazas", lo que permite al aparcamiento alcanzar las 153. De ellas, según el proyecto que redactó por la empresa Bauschinger Ingeniería y Urbanismo, 133 son para vehículos ligeros, 9 para motos, 3 para autobuses, 4 para vehículos de personas con movilidad reducida y 9 para vehículos eléctricos, que tienen su propio espacio de recarga. Parte de estas plazas están techadas con paneles solares, que proporcionan energía a los puntos de recarga de los coches eléctricos.

Renovación total

Las obras afectaron a los 5.120 metros cuadrados del aparcamiento de Soto de Agues, localidad de la que parte la Ruta del Alba, declarada monumento natural y uno de los espacios más populares del parque natural de Redes. Las 23 plazas de estacionamiento que se ganaron se consiguieron mediante la reestructuración de los espacios. Según el proyecto, anteriormente las plazas estaban "poco optimizadas". Además, el estado del parking era mejorable. El proyecto incluyó el arreglo del firme, la redistribución de las plazas de aparcamiento, la instalación de módulos solares fotovoltaicos, de las estructuras donde van colocadas estas placas y la instalación de cargadores de baterías. En resumen, lo realizado en Soto de Agues fue una renovación total de esta zona de estacionamiento.

El aparcamiento, ya en servicio. / L. M. D.

Las obras se financiaron gracias a una subvención del Instituto de Transición Justa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Más infraestructuras turísticas

Sobrescobio cuenta también con más proyectos en marcha relacionados con el turismo. Por ejemplo, la ampliación de la senda accesible (apta para sillas de ruedas) de la localidad de Campiellos. Ya se ha alargado cerca de 100 metros la senda, que está "pilotada" sobre una base de madera, y discurre por una ladera. Marcelino Martínez explicó que queda pendiente el remate final, el nuevo mirador de madera, con un diámetro de 4 metros y una altura de 1,2 metros sobre el entarimado. Las vistas permitirán "disfrutar del paisaje, en particular del Torrexón de Villamorey".