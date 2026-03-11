Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las fiestas de los Huevos Pintos de Sama ya tienen fecha: del 1 al 6 de abril, con "Tekila" en el cartel

El parque Dorado de Sama acogerá las actuaciones musicales de los festejos, con grupos como "Cayena", "Estopaos" y la orquesta "Saudade"

Huevos Pintos decorados por escolares de Langreo.

Huevos Pintos decorados por escolares de Langreo. / LNE

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Langreo

Las fiestas de los Huevos Pintos de Sama, que organiza la Asociación Cultural Fiestas de Santiago, ya están perfilando su programa. Por el momento ya se conocen las actuaciones que tendrán lugar en la cita, entre los días 1 y 6 de abril. Entre las orquestas que pasarán por Sama estará "Tekila", el grupo asturiano de moda para este tipo de festejos.

Los Huevos Pintos de Sama se celebrarán entre el miércoles 1 y el lunes 6 de abril. Las actuaciones musicales, en el parque Dorado, ya están definidas. El día 1 estará en el escenario el grupo "Tekila", y al día siguiente jueves 2 el turno será para la orquesta gallega "Saudade". El viernes 3 el baile lo pondrá el grupo "Cayena", y ya el sábado 4 el protagonismo será para el grupo "Estopaos", un tributo a los barceloneses "Estopa". Además, cada día se contará con DJ "hasta que el cuerpo aguante".

El domingo 5, además, habrá un "rastro popular" para "dar una segunda vida a todas esas cosas que ya no se usan, y encontrar auténticos tesoros". Su horario será de 11.30 a 16.00 horas, en la carpa del parque Dorado. La participación vale 5 euros a los socios, y 10 a los no socios, y es necesaria inscripción. El rastro también contará con animación musical, con el grupo "Cassettres".

La programación completa de las fiestas irá conociéndose en los próximos días, y estará pensada "para todos los públicos", afirman desde la organización.

Actuación del grupo &quot;Tekila&quot;.

Actuación del grupo "Tekila". / Mario Canteli

Las fiestas de los Huevos Pintos de Sama ya tienen fecha: del 1 al 6 de abril, con "Tekila" en el cartel

IU de Mieres acusa al PP de generar un "culebrón sin pies ni cabeza" sobre la instalación de la caldera de biomasa en El Batán

La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín llega ya hasta Priañes por el Nalón: "Está bajando el caudal y llegamos a más zonas"

Es por Langreo pide estudiar la externalización del servicio de reparación de los vehículos municipales ante "las averías constantes"

Mieres se pone en marcha: el Ayuntamiento organiza rutas a pie gratuitas para luchar contra la soledad no deseada

CC OO carga contra las "mentiras" que deterioran la imagen de la estación de Valgrande-Pajares: "Generan una alarma social falseada"

El colegio de Rioturbio y la ONG Expoacción, premiados como "Mierenses del año"

El Ayuntamiento de Laviana cumple 120 años recuperando su aspecto original, pintado en una gama de grises
