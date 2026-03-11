Las fiestas de los Huevos Pintos de Sama ya tienen fecha: del 1 al 6 de abril, con "Tekila" en el cartel
El parque Dorado de Sama acogerá las actuaciones musicales de los festejos, con grupos como "Cayena", "Estopaos" y la orquesta "Saudade"
Las fiestas de los Huevos Pintos de Sama, que organiza la Asociación Cultural Fiestas de Santiago, ya están perfilando su programa. Por el momento ya se conocen las actuaciones que tendrán lugar en la cita, entre los días 1 y 6 de abril. Entre las orquestas que pasarán por Sama estará "Tekila", el grupo asturiano de moda para este tipo de festejos.
Los Huevos Pintos de Sama se celebrarán entre el miércoles 1 y el lunes 6 de abril. Las actuaciones musicales, en el parque Dorado, ya están definidas. El día 1 estará en el escenario el grupo "Tekila", y al día siguiente jueves 2 el turno será para la orquesta gallega "Saudade". El viernes 3 el baile lo pondrá el grupo "Cayena", y ya el sábado 4 el protagonismo será para el grupo "Estopaos", un tributo a los barceloneses "Estopa". Además, cada día se contará con DJ "hasta que el cuerpo aguante".
El domingo 5, además, habrá un "rastro popular" para "dar una segunda vida a todas esas cosas que ya no se usan, y encontrar auténticos tesoros". Su horario será de 11.30 a 16.00 horas, en la carpa del parque Dorado. La participación vale 5 euros a los socios, y 10 a los no socios, y es necesaria inscripción. El rastro también contará con animación musical, con el grupo "Cassettres".
La programación completa de las fiestas irá conociéndose en los próximos días, y estará pensada "para todos los públicos", afirman desde la organización.
