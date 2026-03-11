Mieres recibe el premio "Blanco, Negro y Magenta" por su defensa de la memoria democrática y los derechos humanos
El acto tuvo lugar este martes por la tarde, en el Museo Thyssen de Madrid
L. Díaz
El Ayuntamiento de Mieres recogió este martes por la tarde, en el Museo Thyssen de Madrid, el premio "Blanco, Negro y Magenta" a la Mejor Institución, un galardón que organiza la asociación de mujeres artistas que lleva el mismo nombre, y en el que se reconocieron proyectos relacionados con los derechos humanos, la democracia y la memoria histórica. La encargada de entregar el premio al alcalde, Manuel Ángel Álvarez, fue la histórica abogada y política feminista Cristina Almeida.
Además del regidor, en el acto también estuvo la concejala de Memoria Democrática, Nuria Ordóñez, área concreta del Ayuntamiento que ha sido premiada por el colectivo "Blanco, Negro y Magenta". El galardón reconoce "la labor que realiza día a día el Consistorio en el ámbito de la recuperación de la memoria, especialmente de las mujeres, y la reivindicación de los derechos humanos a través de iniciativas, proyectos y actos que ponen en el centro la dignidad, la democracia, la reparación y la justicia y recuperan la memoria frente al olvido y la desmemoria".
Otros premiados
El Ayuntamiento de Mieres recibó este premio de carácter nacional junto a artistas como Mar Solís o Víctor Manuel, la periodista Sarah Santaolalla, la historiadora del arte Sara Rubayo, el programa de TVE "Al cielo con ella" o Carmen Calvo, como presidenta del Consejo de Estado. El acto fue dirigido por la presentadora Marta Nebot.
