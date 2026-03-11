El nuevo centro de salud de Lena abrirá finalmente el 24 de marzo

El esperado nuevo centro de salud de Pola de Lena ya tiene fecha de apertura, finalmente será el 24 de marzo y no el 16, como en un principio se había adelantado. La consejería de Salud del Principado ha comenzado a enviar cartas a los vecinos que tienen su cartilla sanitaria asociada al ambulatorio para informarles del día de la inauguración y del día en que el centro entrará en servicio.

Las autoridades sanitarias duante la visita al nuevo centro de salud de Pola de Lena / LNE

Más de 7 millones de euros

El nuevo equipamiento, por el que los vecinos llevan años esperando, ha supuesto una inversión total de más de siete millones de euros. Además del centro de salud se ha reurbanizado todo el entorno de la plaza de La Ería.

Las autoridades inaugurarán el centro de salud el 23 de marzo y su entrada en servicio ya para atender a los pacientes será al día siguiente. Se trata, según el Principado de "un equipamiento más moderno y confortable que contará, además, con un área de educación para actividades comunitarias”.

El doble de espacio

El nuevo centro de salud duplica en superficie al existente, sumando un total de 2.284 metros cuadrados en un edificio de dos plantas. A pie de calle se situarán administración, extracciones, urgencias y el área de la mujer, que incluirá dos consultas y una sala de educación sanitaria y para matrona de 45 metros cuadrados, además de la unidad de fisioterapia, de casi 100 metros cuadrados.

Las consultas de las unidades de familia y polivalentes, junto con sus salas de espera, se ubicarán en la primera planta, donde también estará la unidad de pediatría, que tendrá cuatro consultas. En este mismo piso se habilitará la unidad de salud bucodental.

En el semisótano, además de las áreas comunes de profesionales, habrá un espacio abierto a una zona ajardinada cubierta. En cuanto al sótano, tendrá 31 plazas de aparcamiento para la plantilla.

Entre el nuevo el edificio, cuya obra está valorada en 6,2 millones de euros, y los equipamientos en el centro de salud, la inversión en la puesta en funcionamiento del esperadísimo ambulatorio de Pola de Lena superará los 7 millones de euros. A ellos hay que añadir las mejoras en el entorno, en La Ería, previstas por el Consistorio, llegando la inversión para el centro salud a superar los 7,5 millones.

La urbanización de la zona de La Ería, con su transformación en zona ajardinada y con accesos al centro de salud, suponen una inversión de medio millón de euros, que el Ayuntamiento obtuvo concurriendo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.