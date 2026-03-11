El PSOE alerta del bloqueo a un complejo de tratamiento de biomasa en Mieres con 20 empleos por la revisión del plan urbano

El PSOE de Mieres alertó este miércoles del freno que la tramitación del nuevo plan urbano puede suponer para la instalación de biomasa prevista para el concejo. "Junto a la paralización de la construcción de la caldera de biomasa del Batán para la red de calor de Mieres, la revisión del PGOU actualmente en trámite ha bloqueado además otra inversión prevista en la vega de Sueros, al calificar como zona verde la parcela donde Hunosa pretende instalar un complejo de tratamiento de biomasa, con dos astilladoras y zonas de carga y descarga, que supondría una inversión de 5 millones de euros y daría empleo aproximadamente a unas 20 personas", señalaron los socialistas.

"Resulta especialmente llamativo que esta situación se produzca", prosiguió el PSOE local, "pese a que el alcalde tenía conocimiento previo, trasladado por la propia Hunosa, del proyecto de instalación del complejo en ese terreno por su cercanía a La Pereda. Aun así, las decisiones urbanísticas adoptadas por el Ayuntamiento han terminado por impedir el desarrollo de una iniciativa estratégica para el municipio".

Inversiones

Según indicaron los socialistas, el Alcalde "no pierde ocasión de afirmar que el futuro de Mieres pasa por ser un lugar atractivo para invertir y reclama mayor implicación del Gobierno de Asturias y de las Cámaras de Comercio porque, hay que captar nuevas inversiones que generen empleo y actividad". "Sin embargo, la realidad es muy distinta: se modifica el PGO de manera que quienes quieren invertir en Mieres y generar empleo se encuentran con obstáculos que hacen inviables sus proyectos".

Este es el "apoyo real", indicó el PSOE, que el gobierno municipal de IU en el Ayuntamiento de Mieres "brinda" a Hunosa, "poner trabas a proyectos que pueden contribuir a asegurar el futuro de la empresa y poner en riesgo los puestos de trabajo que se pudieran crear. La administración local debe ser la primera en trabajar para garantizar el futuro de Mieres y utilizar todas las herramientas urbanísticas a su alcance para facilitar las inversiones y el desarrollo económico, no para frenarlos".