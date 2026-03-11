Solución al caso de las niñas de Langreo con una discapacidad del 78% que piden una parada de bus escolar más cerca de casa: tendrán un taxi con una cuidadora

Solución al caso de las dos menores de Langreo, con movilidad reducida y con un grado de discapacidad del 78 por ciento, que reclamaban, junto a sus madres, disponer de una parada de transporte escolar más cerca de casa. Las niñas residen en La Foyaca (Langreo) y hay un tramo de 400 metros hasta la parada del barrio de La Joécara en la que las dos escolares, de diez y nueve años, tienen que coger el bus. Las madres llevaban meses alertando de que se trata de una carretera sin aceras, con un notable deterioro y con "mucho riesgo de caídas y de atropello" para las pequeñas.

Las dos niñas son compañeras en el colegio de educación especial Juan Luis Iglesias Prada, de Sama. Ambas tiene un grado de discapacidad del 78 por ciento y están diagnosticadas de Síndrome de Angelman. Se trata de un "severo trastorno neurológico que conlleva problemas de movimiento y equilibrio, como son la ataxia al caminar (rigidez, torpeza y pérdida de coordinación) con el consecuente riesgo de caída continua; retraso general del desarrollo; y retraso cognitivo", entre otras complicaciones, explican sus familias.

Comunicación verbal

Sheila Fernández, madre de una de las menores, explicó que el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) en "una contestación al Defensor del Pueblo volvía a insistir en que no era viable que pasara el autobús porque el camino era estrecho". "Al llamar al colegio para pedir una reunión, la directora nos comunicó verbalmente que hay concedida una ruta nueva con un taxi y cuidadora para las niñas", expuso Fernández, que añadió: "La idea es que empiece a funcionar esta semana, estamos a la espera de que se habilite y finalmente haya una solución al problema".

Las familias afectadas llevan más de un año reclamando una solución a la Consejería de Educación y al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). Consiguieron la implicación del Defensor del Pueblo, que reclamó la remisión urgente de toda la documentación. La Consejería de Educación ya había asegurado a este diario en febrero que se iba "a revisar el expediente de estas alumnas para comprobar si cumplen las condiciones para que puedan disponer del servicio de transporte que solicitan".

Las dos niñas vienen sufriendo este problema desde hace más de un año. Debido a un cambio de domicilio a La Foyaca, las dos madres pidieron en enero de 2025 que se habilitara una nueva parada más próxima a este núcleo que la existente en La Joécara, a unos 400 metros, ya que, "a las necesidades que las niñas tienen, hay que añadir el trayecto que se les obliga a realizar: sin aceras, completamente irregular, con pendiente pronunciada y con circulación continua de vehículos en ambos sentidos. Por lo que existe mucho riesgo de caídas y un elevado riesgo de atropello".

Solicitud

La solicitud fue denegada por el Consorcio de Transportes y la Consejería de Educación, al estimar que la parada pedida está "fuera de ruta y que no se cumplían los criterios necesarios para ella", expuso entonces Sheila Fernández, que también puso el caso en conocimiento de las consejerías de Movilidad, Educación y Cohesión Territorial del Principado; la Mancomunidad del Valle del Nalón; el Ayuntamiento de Langreo e incluso el Defensor del Pueblo.

En los escritos remitidos a la Administración se argumenta que, en la resolución que regula la prestación del servicio de transporte escolar, se establece que no puede haber dos paradas separadas por menos de quinientos metros, si bien aparece recogida una excepción para el alumnado con discapacidad. Estudiantes "con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad física de tipo motórico".