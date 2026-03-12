El Adif mejorará la seguridad y la accesibilidad peatonal de los pasos a nivel de La Oscura y San Frechoso, en San Martín del Rey Aurelio

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, anunció este jueves que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) "intervendrá en los pasos a nivel de Sotrondio (San Frechoso) y el de El Entrego (La Oscura) para mejorar la accesibilidad por parte de los viandantes, haciéndose eco de las reivindicaciones que le han sido trasladadas desde el Ayuntamiento".

"Fruto de las conversaciones mantenidas con representantes de Adif", aseguró el Alcalde, y "conscientes de la importancia de actuar en ambos pasos a nivel para una mayor seguridad y accesibilidad por parte de los viandantes, podemos comunicar que está planificado y se va a contratar la instalación de un paso peatonal adosado con protección automática en el paso a nivel de El Entrego, y se prevé actuar de igual modo en el de Sotrondio", explicó Martín Ardines.

No obstante, para motivar ambas actuaciones, "será necesario justificar el aforo de peatones, cuestión en la que se está trabajando desde el Ayuntamiento".

Infraestructura ferroviaria

El Alcalde indicó también que el Adif actuará en "los diferentes elementos que componen la infraestructura ferroviaria" en Sotrondio, para "acondicionar el entorno del paso a nivel", de acuerdo a la propuesta municipal. "Se trata de una actuación ya planificada por los técnicos que también se va a ejecutar", afirmó.

Para concretar los detalles técnicos y de replanteo de ambas actuaciones, así como las responsabilidades de ambas administraciones en las obras a acometer, las dos partes "quedan emplazadas a una reunión de trabajo que permita avanzar de cara a que los trabajos se puedan ejecutar en el menor tiempo posible".