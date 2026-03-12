El Adif mejorará la seguridad y la accesibilidad peatonal de los pasos a nivel de La Oscura y San Frechoso, en San Martín del Rey Aurelio
El Ayuntamiento deberá acreditar antes que el volumen de peatones que utiliza ambos pasos justifica la obra
El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, anunció este jueves que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) "intervendrá en los pasos a nivel de Sotrondio (San Frechoso) y el de El Entrego (La Oscura) para mejorar la accesibilidad por parte de los viandantes, haciéndose eco de las reivindicaciones que le han sido trasladadas desde el Ayuntamiento".
"Fruto de las conversaciones mantenidas con representantes de Adif", aseguró el Alcalde, y "conscientes de la importancia de actuar en ambos pasos a nivel para una mayor seguridad y accesibilidad por parte de los viandantes, podemos comunicar que está planificado y se va a contratar la instalación de un paso peatonal adosado con protección automática en el paso a nivel de El Entrego, y se prevé actuar de igual modo en el de Sotrondio", explicó Martín Ardines.
No obstante, para motivar ambas actuaciones, "será necesario justificar el aforo de peatones, cuestión en la que se está trabajando desde el Ayuntamiento".
Infraestructura ferroviaria
El Alcalde indicó también que el Adif actuará en "los diferentes elementos que componen la infraestructura ferroviaria" en Sotrondio, para "acondicionar el entorno del paso a nivel", de acuerdo a la propuesta municipal. "Se trata de una actuación ya planificada por los técnicos que también se va a ejecutar", afirmó.
Para concretar los detalles técnicos y de replanteo de ambas actuaciones, así como las responsabilidades de ambas administraciones en las obras a acometer, las dos partes "quedan emplazadas a una reunión de trabajo que permita avanzar de cara a que los trabajos se puedan ejecutar en el menor tiempo posible".
Suscríbete para seguir leyendo
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
- La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
- Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones
- Solución al caso de las niñas de Langreo con una discapacidad del 78% que piden una parada de bus escolar más cerca de casa: tendrán un taxi con una cuidadora
- Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
- Comienzan las obras de aparcamiento en La Felguera para paliar el problema en Valnalón, con el retorno de Duro a Langreo
- La Guardia Civil impide que los vecinos de Barredos paralicen la retirada de contenedores de basura soterrados